Чью роскошь оплачивают потребители газа?

Поскольку основным видом деятельности газового монополиста в Молдове является приобретение (не добыча) и продажа газа потребителям, соответственно, потребители газа являются теми, кто содержит эту компанию.

Из всех имеющихся в нашем распоряжении документов, внимание привлекли документы SRL "Taraclia-Gaz". Ситуация на этом предприятии показательна, поскольку оно является самым малым территориальным предприятием АО «Молдовагаз» (даже если в этой структуре предпочитают ссылаться на законные положения «об юридическом отделении от вертикально интегрированного предприятия АО «Молдовагаз»).

То есть, если на предприятии, которое обслуживает всего лишь порядка 13 тысяч потребителей, допускаются представленные ниже факты, тогда можно себе лишь представить, что происходит на более крупных подразделениях дочерней компании «Газпрома» в Молдове.

Согласно штатному расписанию этого подразделения АО "Молдовагаз", только оклад (не зарплата!!!) директора предприятия составляет 20 220 леев в месяц. Его заместителю положен оклад в размере 17 185 леев. Оклад гл.бухгалтера предприятия – 18 075 леев в месяц. Начальник Отдела учета газа имеет оклад 15 500 леев.

Кроме того, начисляемые ежемесячные зарплаты предполагают надбавки за стаж (в среднем, 13% от оклада), а также премиальные выплаты в размере 30% от оклада.

Дополнительные премии выплачиваются следующим образом:

- квартальная премия – 15%;

- материальная помощь – в размере одного оклада;

- премия на День работника газовой промышленности – в размере одного оклада;

- премия «к Новому году» (по итогам года) – в размере 50-6-% от оклада.

В то же время те, кто непосредственно работает на газопроводах: слесари, сотрудники аварийной службы, ремонтники, имеют оклады в 3-4 раза меньше «белых воротничков». Они составляют от 5 600 до 7 290 леев. В конечном итоге, с учетом всякого рода премий и надбавок, зарплаты рабочих ниже зарплат руководства в 5-7 раз.

Особое внимание на себя обращает то, что из 144 штатных единиц – управленческий аппарат составляет 31 единицу, на которые предусмотрена почти треть финансовых затрат предприятия. Если на оклады всего предприятия в год планируется 1 022 203 лея, то лишь для окладов руководства выделяется почти 300 тысяч леев.

Известно, что все эти деньги выплачиваются за счет потребителей газа в районе, регулярно оплачивающих свои счета вне зависимости от наличия достаточных средств для содержания своих семей.

Другая особенность деятельности газового хозяйства, свойственная всем районным подразделениям АО «Молдовагаз» - выполнение подрядных работ, что напрямую связано с освоением финансовых средств, выделяемых подрядчику по результатам тендерных комиссий.

Ситуация на SRL "Taraclia-Gaz" также является показательной и характерной для всех подразделений, включая политическую подчиненность руководителей (в основном Демпартии). В Тараклии, например, директором газового предприятия является некий Ковальджи Федор, возглавляющий территориальную организацию Демпартии.

Практически все руководители этих предприятий, как и упомянутый Ковальжи (с 16 августа 2010 г.), являются аффилированными лицами материнской российской компании ПАО «Газпром». Этот факт немаловажен, поскольку молдавская «дочка» российского газового гиганта, по его официальным документам, ежегодно генерирует ущерб концерну, а многолетняя деятельность этих аффилированных лиц напрямую связана с убытками, ежегодно приносимыми «Газпрому».

Примечательно, что согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, если действия аффилированных лиц стали причиной убытков компании, то они должны возместить финансовый вред, причиненный организации, в полном размере. В этой связи роль руководителей районных подразделений АО «Молдовагаз» является одной из ключевых, поскольку все они единообразно и единогласно принимают решения на заседаниях общих собраний акционеров (о законности их участия в этих собраниях – отдельная тема). Наверняка, упомянутым аффилированным лицам будет интересно узнать, что в своих ежегодных отчетах «Газпром» расценивает именно в качестве ущерба генерируемый своим молдавским филиалом долг, который уже превышает 7,5 млрд долларов.

В следующих выпусках будут предоставлены данные относительно прямой заинтересованности и вовлеченности руководства предприятия в деятельность сторонних подрядных организаций.