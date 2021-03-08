Депутат от партии Додона передумал отказываться от мандата

В частности, Нестеровский пообещал своим избирателям к февралю 2021 года сложить свой мандат, если не сдержит данных им в Бельцах предвыборных обещаний.

Об этом он заявил 10 февраля 2019 года, обещая повысить среднюю пенсию до 300 евро, а среднюю зарплату – до 600 евро, отметив, что он не собирается уезжать из Бельц, давая такие обещания.

"Это не будет в течение первого года, потому что в первый год мы будем только разгребать то, что сейчас натворила нынешняя власть. После первого года, мы уверены, что мы выправим и среднюю пенсию и среднюю зарплату по экономике до такой суммы. Если этого не будет, если в течение двух лет мы сами это не почувствуем и вы не увидите рост, я обязуюсь свой мандат депутата положить на стол и самому уйти из парламента", - пообещал Нестеровский в ходе своей предвыборной кампании.

Свое публичное обещание Нестеровский дал в ходе встречи с избирателями в микрорайоне "Юбилейный" города Бельцы.

Более того, Нестеровский заявил что последовать его примеру готовы "практически все" депутаты Партии социалистов.

Согласно данным Национального бюро статистики, в IV квартале 2020 г. средняя зарплата по экономике составила 8 859,9 леев (418 Евро – Ред.). Средняя пенсия в 2020 году была 2104,5 леев (99 Евро – Ред.).

Видео: TVBALTI