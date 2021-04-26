Депутат-юрист партии Додона вынужден был пройти проверку у психиатра

Об этом Боля сообщил на брифинге для прессы, объявив, что требует прохождения подобного контроля и от Литвиненко.

"Г-н Литвиненко расценил инициативы депутатов, проекты постановлений, как криминальные. Везде, им (депутатам PAS – Ред.) чудятся бандиты, преступники и пр. В этой связи, чтобы в нашей безопасности мог убедиться не только я, но и другие депутаты, предлагаю коллеге пройти психиатрический контроль в Центре умственного здоровья по месту жительства. Также, я бы предложил коллеге пройти и проверку у нарколога в Наркодиспансере", - заявил Боля.

Для убедительности, депутат от партии Додона предъявил свои справки от нарколога, психолога и психиатра, заявив, что "со мной всё – Ok".

Боля не уточнил, с какой целью он проходил специализированный медицинский контроль