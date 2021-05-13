Депутату Жиздану грозит конфискация почти 1 миллиона леев

В связи с этим, Национальный орган по неподкупности направил в Генеральную прокуратуру запрос по поводу допущенной Жизданом фальсификации его Декларации о доходах.

Как было выявлено во время проверки, Жиздан нарушил правовой режим декларирования имущества и личных интересов, указав неверные данные в декларациях, поданных за 2016-2019 годы.

В частности, депутат не задекларировал доходы от заработной платы и номинальных надбавок на общую сумму более 53 тысяч леев. Кроме того, Жиздан скрыл строительство объекта в селе Моловата Дубоссарского района. Были также скрыты три объекта недвижимости, принадлежащих одному из его детей в Голландии.

В то же время, было установлено наличие существенной разницы в заявленных доходах в размере примерно 770 тысяч леев. Эта разница возникла за счет пополнения семейного бюджета депутата финансовыми средствами в размере 38 850 евро в виде банковских вкладов на счетах одного из его сыновей. По мнению Национального органа по неподкупности, хранение наличных денег на сумму около 770 тыс. леев, депонированных в период с августа 2017 г. по июнь 2019 г. на банковских счетах сына депутата, носит необоснованный характер.

В связи с этим инспектор НОН вынес решение о конфискации необоснованного имущества на сумму более 770 тысяч леев и уведомил Генеральную прокуратуру о ложных данных в декларациях о доходах депутата Александра Жиздана.

В случае окончательного законного решения в отношении Жиздана, ему может быть запрещено занимать государственные должности сроком на 3 года.

Ранее сообщалось о том, что в 2004 году, находясь на службе в МВД, Жиздан был уличен в покровительстве контрабанды, поступавшей из Украины в Молдову через Приднестровье. В результате проведенного тогда расследования, чтобы «замять» скандал с причастностью офицеров МВД к контрабанде, было принято решение уволить Жиздана из органов МВД. Позже, Жиздан был возвращен в МВД, поступив в распоряжение тогдашнего зам.министра В.Зубика. Известно, что в дальнейшем оба персонажа стали одними из основных представителей «силового блока» олигарха Владимира Плахотнюка.