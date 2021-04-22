Депутаты партий Додона и Нэстасе отказались поддержать Резолюцию ПАСЕ с требованием освободить Навального

Как указано на сайте ПАСЕ, "за" утверждение Резолюции проголосовала представитель Демпартии Моника Бабук и депутат партии PAS Михаил Попшой.

Остальные члены делегации парламента Молдовы – Влад Батрынча (ПСРМ), Гайк Вартанян (ПСРМ) и Ливиу Вовк (Платформа DA) в голосовании не участвовали.

В своей Резолюции по Навальному, ПАСЕ призвала Комитет министров "использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты", в том числе предусмотренные статьей 46 Европейской конвенции о правах человека, с тем чтобы обеспечить незамедлительное и полное исполнение постановления Страсбургского суда по делу «Навальные против России» и, в частности, немедленное освобождение г-на Навального.

Ассамблея также призвала Российскую Федерацию немедленно освободить г-на Навального до проведения Комитетом министров своего очередного заседания по правам человека в июне 2021 года.

Кроме того, ПАСЕ призвала Россию "до его освобождения предоставить г-ну Навальному всю необходимую медицинскую помощь, включая обследование и лечение врачом по его выбору". Также, Комитету Совета Европы по предупреждению пыток (ЕКПП) предложено направить свою делегацию в Россию с целью контроля место содержания под стражей г-на Навального.