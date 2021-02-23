Действия Майи Санду по назначению правительства признаны незаконными

Решение об этом было выдвинуто во вторник Конституционным судом.

"Конституционный суд постановил признать неконституционным указ президента Молдовы о выдвижении кандидата на должность премьер министра Молдовы. Во исполнение положений ст. 89 Конституции, президент должна перейти к новым консультациям", - заявила председатель КС Домника Маноле.

В то же время, Конституционный суд отказал в констатации нарушения Конституции со стороны Санду.

Ранее уже сообщалось, что 11 февраля возглавляемая Игорем Додоном Партия социалистов объявила о создании нового большинства, которое было названо "техническим", с представителями партии Шора. Это большинство выдвинуло в качестве кандидата на должность премьер-министра Марианну Дурлештяну. После того, как этот список большинства подписали еще и одни из самых одиозных депутатов Владимир Андронаки, Евгений Никифорчук, а также "независимый депутат" Александр Олейник, в списке подписантов 54 депутата.

Несмотря на это, Санду объявила о повторном выдвижении кандидатом в премьер-министры Натальи Гаврилицэ, за которую при первой попытке назначения не проголосовал ни один депутат.