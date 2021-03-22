Для чего используется антидетект

Есть несколько разновидностей, которые позволяют осуществлять быструю работу в каждом профиле.

Для успешной работы в SMM сфере необходим качественный браузер. Хорошо зарекомендовал себя swspybrowser, который дает возможность работать с несколькими профилями пользователей. Есть возможность выбрать русифицированный интерфейс программы.

Особенности работы в браузере

Сегодня профессия SMM ― специалиста пользуется популярностью. Для нее необходимы не только навыки, но и качественные утилиты. Антидетекты браузеров были специально разработаны для таких случаев.

Опытные специалисты занимаются продвижением сразу нескольких аккаунтов пользователей. Необходимо быстро выполнять задачи. Отвечать на сообщения и основные запросы.

Использование браузеров для работы с несколькими профилями дает возможность:

Корректировать содержимое одновременно нескольких страниц.

Заходить одновременно в разные профили.

Управлять запросами в директ, комментариями к постам.

Антидетект позволяет работать в следующих интернет-ресурсах: Вконтакте, Ютуб, Фэйсбук, Авито. Платные утилиты дают возможность купить доступ за небольшие деньги. Цена пакета зависит от возможностей и временных рамок определенной программы.

Благодаря использованию платной платформы Swspy риск получить бан за активные действия уменьшается. Он с легкостью обходит любые ограничения, установленные на платформах социальных сетей.

Преимущества использования утилиты Swspybrowser

Браузер пользуется популярностью за счет широкого функционала и небольшой стоимости. Утилита обладает рядом положительных качеств:

Во время входа в любую социальную сеть блокируется реальный IP-адрес. Программа устанавливает разные адреса для каждого профиля. Что обеспечивает безопасное нахождение, снижает риск получения бана.

Мульти браузер позволяет следить за всеми изменениями в профиле в режиме онлайн.

Можно легко размещать товар на странице. Быстро отвечать на комментарии и сообщение в директ.

Разная стоимость на пакеты.

Сегодня ― это оптимальное решение для работы на просторах Интернета. Установка утилиты обеспечивает быструю работу с максимальной эффективностью. Продвигать товар на просторах Интернета теперь не сложно. Стоимость на приобретение пакета не велика. Пользователь получает доступ ко всем функциональным возможностям антидетекта. В расширенный пакет входят услуги техподдержки. Помогают быстро устранить проблему. После покупки мульти браузера, утилита регулярно обновляется. За счет чего происходит совершенствование старых функций, добавляются новые возможности. Тариф оплачивается единоразово.