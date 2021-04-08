Начало Киевом боевых действий в Донбассе может вынудить Россию встать на защиту своих граждан и стать "началом конца Украины".

Как сообщает РБК, об этом заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.



"Начало боевых действий - это начало конца Украины. Это самострел, выстрел себе не в ногу, а в висок", - сказал Козак, добавив, что к развалу Украины приведет и ее вступление в НАТО.



При этом Козак заверил, что власти России не заинтересованы в ограничении суверенитета Украины или отторжении ее территории. По его словам, Россию интересует лишь защита своих граждан и соседство со стабильным и дружественным государством.



8 апреля президент Украины Владимир Зеленский приехал на линию соприкосновения украинских вооруженных сил и непризнанных ДНР и ЛНР. Его визит состоялся на фоне начавшегося в марте обострения ситуации в Донбассе. Самопровозглашенные республики и Киев обвиняют друг друга в эскалации напряжения в регионе.