Дмитрий Козак предупредил о начале 'конца Украины'

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Зам. главы администрации президента России Дмитрий Козак считает, что возможное начало Киевом боевых действий в Донбассе станет для Украины "выстрелом в висок".

Начало Киевом боевых действий в Донбассе может вынудить Россию встать на защиту своих граждан и стать "началом конца Украины".


Как сообщает РБК, об этом заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.

"Начало боевых действий - это начало конца Украины. Это самострел, выстрел себе не в ногу, а в висок", - сказал Козак, добавив, что к развалу Украины приведет и ее вступление в НАТО.

При этом Козак заверил, что власти России не заинтересованы в ограничении суверенитета Украины или отторжении ее территории. По его словам, Россию интересует лишь защита своих граждан и соседство со стабильным и дружественным государством.

8 апреля президент Украины Владимир Зеленский приехал на линию соприкосновения украинских вооруженных сил и непризнанных ДНР и ЛНР. Его визит состоялся на фоне начавшегося в марте обострения ситуации в Донбассе. Самопровозглашенные республики и Киев обвиняют друг друга в эскалации напряжения в регионе.

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