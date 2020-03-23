Додон и Санду должны уйти из политики - Чубашенко

Додон и Санду — это политики войны, которые блокируют процесс примирения в Молдове, продолжают держать ее в состоянии постоянных конфликтов и кризисов. Они должны синхронно уйти с политической сцены и не мешать людям спокойно договариваться о том, как наладить эффективную деятельность государственных учреждений, как вытаскивать Молдову из ямы, и как вообще организовать здесь нормальную жизнь. Эти двое всему этому только мешают.

Додон и Санду не успокоятся, пока кто-то из них не уничтожит другого. Они сделали заложниками своих амбиций целую страну со всем ее населением. Они готовятся снова бросить их в мясорубку под названием "прямые президентские выборы". Эти выборы нельзя проводить по правилам Плахотнюка. Новый Конституционный суд должен наконец-то выйти из подполья и отменить незаконное решение старого КС от 4 марта 2016 года о "восстановлении" прямых выборов главы государства. Вместо нынешнего совершенно неадекватного парламента, депутаты которого не более, чем пешки в борьбе Додона, Санду и сбежавшего за границу Плахотнюка за свои корыстные интересы, должен быть избран нормальный депутатский корпус, который утвердит нормальное правительство и изберет президента, осознающего церемониальный характер конституционных полномочий главы государства и не пытающегося заниматься тем, чем ему не положено. Все смеялись над "немой уткой" Тимофти, но как выясняется, он очень четко вписывался в эти полномочия. Если кто-то когда-то захочет прямых выборов президента с расширенными полномочиями, он должен будет для этого пройти предусмотренную законом процедуру, а не поступать, как Додон, который самоуправно присваивает, то есть узурпирует, полномочия, которые ему не принадлежат.

Плохой президент

Додон так и не смог стать нормальным главой государства. Первые два с половиной года своего мандата он был младшим партнером Плахотнюка в мафиозной системе последнего. Пройдя, под давлением внешних партнеров, через вынужденный краткий марьяж с Санду, Додон вернулся к альянсу с ДПМ, но уже с претензиями на статус альфа-самца, который отвечает за все в этой стае политических гиен и шакалов.

Додон открыто нарушал данную им президентскую присягу, то есть был клятвопреступником. За несколько лет его партия полностью переродилась. Все программные положения и предвыборные обещания ПСРМ растоптаны ради того, чтобы сам себе президент Додон продолжал любой ценой удерживаться у власти.

В июне 2019 года депутаты ПСРМ вместе с депутатами от блока ACUM приняли декларацию о захваченном режимом Плахотнюка государстве и утвердили план деолигархизации. Сегодня, когда Додон состоит в коалиции с ДПМ, ту декларацию следовало бы порвать в клочки, точно так же, как депутаты ПСРМ порвали перед телекамерами соглашение о коалиции с ACUM, но Додон боится публично признать, что вся та декларация с деолигархизацией — филькина грамота. Принимать с ACUM декларацию об освобождении Молдовы от "захватчиков" из ДПМ, а потом вступить с "захватчиками" в альянс, но и ту старую декларацию не отменять — это какая-то шизофрения.

На упреки в том, что он пошел на коалицию с демократами, Додон отвечает: "Но я же назначил Санду премьером, хотя она даже здороваться со мной не хотела". Додон даже не понимает, насколько он себя разоблачает такими высказываниями. У Санду много недостатков, но в "захвате государства", краже миллиарда, насилии над юстицией, коррумпированности, попрании закона, скупке депутатов, отмене выборов, политических репрессиях, фабриковании заказных уголовных дел и в других неблаговидных делах, которые инкриминировались ДПМ в упомянутой декларации ПСРМ-ACUM, Санду не обвинишь. Когда Додон говорит "Я же назначил Санду премьером, почему же нельзя сделать коалицию с ДПМ?", он ставит знак равенства между нежеланием Санду протянуть ему руку и 10-летним издевательством режима Плахотнюка над Молдовой. Это что же творится в голове у Додона, если для него аргумент "Санду со мной не поздоровалась, поэтому можно сделать коалицию с ДПМ" не кажется неадекватным? Президента, в шкале ценностей которого обида на Санду перевешивает неприятие преступлений ДПМ, нормальным никак не назовешь.

Додон пошел на альянс с демократами, потому что он с ними одной крови. Ему с ними комфортнее, потому что по своей натуре он такой же мазурик, как плахотнюковское жулье. Он понимал, что Санду рано или поздно доберется и до него, и тогда ему придется отвечать на вопросы о незаконном финансировании ПСРМ из офшоров, о многомиллионном семейном бизнесе додонов в России, о персональном, непонятно из каких источников пополняемом президентском бюджете, из которого финансируются многочисленные мероприятия "под патронатом", и о многих других неприятных вещах. Додон просто спасает свою шкуру. Отсюда и его маниакальная одержимость переизбранием любой ценой на второй президентский срок, который он рассматривает, как гарантию от уголовного преследования.

Уже одно то, что Додон так и не сумел стать президентом для всех граждан, продолжает разводить людей по разные стороны баррикад, и сам участвует в политической войне на одной из этих сторон, говорит о том, что он никудышный глава государства. Но баснями оказались и разговоры о Додоне, как об эффективном менеджере и компетентном экономисте. Что же он за экономист, если государственный бюджет спустя всего три месяца после принятия лежит в руинах? Молдова оказалась не подготовленной к эпидемии коронавируса, а Додон с утра до вечера занимается пиаром даже на болезни. Осмелевшие благодаря попустительству Додона демократы внаглую возвращаются во власть, а у президента в голове одна мысль — как бы переизбраться еще на один срок. Ради этого он даже не остановился перед тем, чтобы лично санкционировать выборы в одномандатном округе в Хынчештах в разгар эпидемии коронавируса, поставив под угрозу здоровье и жизни людей.

Но тут, в Хынчештах, амбиции Додона пересеклись с амбициями Санду.

Хынчештский тест

Санду и ее поклонники всегда говорили, что они не такие, как Додон и его сторонники. История с выборами в Хынчештах показала, что это не так. Партия Санду могла бы снять своего кандидата с выборов. Этот несчастный депутатский мандат не стоил того, чтобы подвергать риску заражения тысячи избирателей. Но "проевропейцы" погнали избирателей на участки точно так же, как это делали социалисты. Жалко было потраченных на избирательную кампанию денег, и очень уж хотелось на этих выборах, которые почему-то называли "репетицией президентских", победить. Санду оказалась такой же амбициозной и жадной до власти, как и Додон. Теперь правые могут говорить, что угодно, но от этого хынчештского пятна они уже не отмоются. Этот тест на элементарную человечность и порядочность они не прошли.

То, как повела себя Санду в Хынчештах, еще раз подтвердило ее упрямство, негибкость, самоуверенность, нежелание признавать свои ошибки и идти на компромиссы. Ее постоянные утверждения о том, что "мы честные, а они нечестные" граничат с манией величия. Ее исступленной вере в феномен, которого в природе вообще не существует — в так называемую "евроинтеграцию Республики Молдова" — позавидует любой религиозный фанатик. Как минимум, две трети населения Молдовы, которые не причисляют себя к этой "секте свидетелей евроинтеграции", в представлении Санду, глубоко заблуждаются и не имеют права голоса. Эти люди должны или перейти в ее веру, или исчезнуть и не путаться у нее под ногами.

При этом Санду нельзя обвинить в каком-то корыстном умысле. В отличие от прожженого циника и торгаша Додона, она верит, в то, что говорит и делает. Хорошо сказал Марк Ткачук: Санду — это бескорыстное зло, а Додон — алчное невежество, но вместе они — "Сандон" для Молдовы.

Сеть против пирамиды

Кто, если не Додон, не Санду же? Кто, если не Санду, ведь не Додон? Додон, может, не идеал, но Санду еще хуже! Санду — не сто долларов, чтобы всем нравиться, но Додон — это вообще дно. Такие мнения можно услышать от болельщиков противоборствующих сторон. Голосование не за, а против кого-то, выбор "меньшего зла" — очень распространенное явление.

Фанаты Додона и Санду готовы держаться за них до последнего. Их можно понять.

Додон соорудил перевернутую пирамиду вождистско-мафиозного типа, которая кормит, в буквальном смысле слова, десятки тысяч людей. Если выбить из-под основания такой конструкции самого Додона, эта система рухнет, и это пугает тех, кто подключен к ней, как к аппарату искусственной вентиляции легких. Этот страх усиливается еще больше из-за опасений в том, что на руины додоновской пирамиды придет "унионистка Санду", которая присоединит Молдову к Румынии, а всех несогласных просто уничтожит.

Система, которую представляет Санду, выстроена по-другому. Это паутина отношений с "партнерами по развитию", НПО, СМИ и т.д. И т.п., которая опутывает все общество и институты государства по горизонтали и вертикали. Политические партии — не самая важная составляющая этой сети. Лучшим подтверждением этому служит то, что эта сеть во многом затянула и самого Додона, хотя формально он и остается лидером ПСРМ, как бы находящейся вне этой сети, и на словах даже противостоящей ей. Для этой матрицы такие партии, как PAS — всего лишь наконечник копья, которое должно поражать таких "врагов", как Додон.

Если с уходом Додона созданная им пирамида быстро разрушится, то с уходом Санду сеть, которую она представляет, сохранится и выдвинет других лидеров, на копье просто поменяют наконечник. Но Молдове и ее гражданам от этого ни холодно, ни жарко, потому что все это происходит в логике гражданского противостояния и разъединения, в то время, как нам нужно примирение и объединение.

Что делать?

Читатели справедливо говорят: "Если вы критикуете, то и предлагайте что-то". Предлагаю: Додон и Санду вместе уходят из молдавской политики, прямые президентские выборы в формате "Сандон" отменяются, избирается новый вменяемый парламент, формируется большинство на основе широкого компромисса, утверждается нормальное правительство, в парламенте избирается президент, который будет всему этому помогать, а не мешать.

Сегодня президент — главный фактор дестабилизации в Молдове. Додон и Санду, которые пытаются перетягивать одеяло на себя, незаконно присваивать себе реальную власть, при том, что полномочия главы государства чисто символические и представительские — такие президенты только усугубляют разбалансированность всей системы вместо того, чтобы наладить ее нормальную работу.

Понятно, что Додон и Санду просто так, добровольно никуда не уйдут. Амбиции и интересы не позволят. В качестве компромиссного для них самих варианта можно было бы предложить им участвовать в парламентских выборах во главе своих партийных списков и уже в парламенте принять участие в формировании депутатского большинства и правительства. Это позволило бы им участвовать во власти, но не в такой разрушительной форме, как они делают это сейчас.

Перед парламентом и правительством стоят задачи по решению самых элементарных проблем населения, проживающего на территории под названием "Республика Молдова". Додон и Санду поступили бы очень патриотично, если бы перестали тормозить решение этих проблем. Для этого им нужно переступить через свои амбиции и вместе уйти из молдавской политики.

Источник: Молдавская правда