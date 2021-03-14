Додон назвал свою Партию социалистов главной партией

По мнению Додона, после этого решения ВСБ, появилось больше путаницы, чем ясности.

"Мы не услышали от Майи Санду ответственных решений для выхода из кризиса, в котором все мы находимся. Мы увидели, что президент страны, напротив, пытается сбежать от ответственности, что у неё совершенно нет видения того, как преодолеть кризис, и что она фактически признала, что как глава государства не хочет брать ответственность в этой сложной ситуации и не может сделать ничего конкретного для граждан. Госпожа президент может только рекомендовать, но её рекомендация является необдуманной и губительной", - заявил Додон, назвав Майю Санду "президентом-локдауном, президентом, оторванным от реальности".

По какой-то причине, Додон также назвал свою Партию социалистов главной партией в парламенте. "Как лидер главной парламентской партии и как бывший глава государства я не могу равнодушно смотреть на то, как страна погружается в хаос", - пишет Додон.

Он сообщил, что провёл беседу с руководством парламента, не уточнив состава "руководства парламента". "Мы согласились с тем, что тотальный локдаун, введения которого требует Майя Санду, чрезвычайно опасен. Тотальный локдаун будет означать безответственность по отношению к гражданам и к экономической сфере. В результате мы обсудили пакет возможных частичных ограничительных мер, которые позволят с одной стороны снизить риск заболеваемости, а с другой - сохранить экономику функциональной. Мы также обсудили План рациональной защиты социальной и деловой сфер, в котором в том числе будут заимствованы некоторые меры, практикуемые в европейских странах, где путём введения частичных ограничений удалось обеспечить равновесие между санитарной безопасностью граждан и их экономической и социальной безопасностью", -добавил Додон.

Кроме того, он призвал "ускорить доступ граждан к эффективным вакцинам против COVID-19 (из любых источников - госзакупок или гуманитарной помощи)". "Граждане должны сами выбрать, какую вакцину они считают наиболее эффективной. Попытки же создать искусственные преграды и препятствия для регистрации и поступления в страну вакцины Sputnik-V недопустимы", - считает Додон.

В то же время, он вновь призвал Майю Санду срочно выдвинуть кандидатом в премьер-министры Марианну Дурлештяну.

Накануне, Санду провела заседание возглавляемого ею Высшего совета безопасности, на котором порекомендовала Правительству в течение 3 дней ввести режим Чрезвычайного положения, а также предложить более жесткие меры для ограничения распространения вируса.

Кроме того, она потребовала ускорить вакцинацию и перейти ко второму этапу вакцинации, чтобы доступ к вакцине получили и другие категории, кроме медработников.

Согласно действующему законодательству, режим Чрезвычайного положения устанавливается парламентом по запросу правительства.