Додон обрушился с резкими обвинениями в адрес послов США и стран Евросоюза

С этим обвинениями Додон выступил в ходе своей видеопередачи в соцсетях, заявив, что послы безразличны в связи отказом Майи Санду выдвинуть кандидатуру Марианны Дурлештяну на должность премьер-министра.

“Почему молчат послы? Представьте, пожалуйста, дорогие партнеры по развитию, послы стран ЕС, США и другие, а если бы я в качестве президента позволил бы подобный блуд, который позволяет себе Майя Санду. Представьте себе, что Майя Санду создала бы парламентское большинство, а я в качестве президента не подчинялся после решения Конституционного суда, говоря, что меня не интересует, как хочу, так и делаю. Они бы все на меня набросились. Где теперь послы, партнеры по развитию с великими европейскими стандартами и законодательством? Где вы теперь, почему молчите, набрав в рот воды и засунув головы в песок? Потому что она “плохая, но своя”? Вы создаете прецедент молчаливым согласием с творящимся беззаконием", - заявил Додон, обращаясь к западным послам.

Кроме того, Додон обвинил европейских послов в том, что они уже имели в Молдове политиков, которых они "приравнивали к европейским иконам".

"Я вам сейчас их всех припомню: Филат, Лянкэ, Лупу, Плахотнюк, всех. Вы им прощали абсолютно все. Когда проевропейские правительства крали миллиарды, вы хлопали их по плечу и говорили: “Молодцы!” и приводили их в пример для "Восточного партнерства". А теперь, когда ваша любимица нарушает Конституцию, вы почему молчите? Голову в песок, набрали в рот воды?", - заявил Додон, обвиняя западных послов, добавив, что "в молдавской политике ещё не было фюреров, а теперь зарождается и период Плахотнюка покажется цветочками".

Несколькими днями ранее, сначала, один из основных обвиняемых в краже миллиарда долларов Илан Шор, а затем и возглавляемая Игорем Додоном Партия социалистов, выступили с обвинениями в адрес главы Делегации ЕС в Молдове Петера Михалко, обвинив его "во вмешательстве во внутренние дела Молдовы".