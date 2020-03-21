Додон обвинен в неадекватности и угрозе здоровью граждан

Об этом заявил адвокат и гражданский активист Штефан Глигор в эфире телеканала TVC21, комментируя последний выход Додона в социальных сетях в рамках своей антрепризы "Президент отвечает".

"Он там такое наговорил! Эту программу СИБ (Служба информации и безопасности – Ред.) должен стереть из Сети. Она несет угрозу здоровью наших граждан. Он (Додон – Ред.) утверждает, что не надо беспокоить медицинский персонал, если у вас симптомы COVID-19. Это нарушает протоколы ВОЗ и простую логику. Это неграмотное заявление. Это фэйкньюз, с которыми он вроде борется", - заявил Глигор, добавив, относительно к Додону, что "этот человек – не адекватен, он не понимает, что он несет!".

Накануне, занимающий должность президента Игорь Додон вышел в соцсети со своей программой, дав целый ряд советов, которые, на его взгляд, должны спасти граждан от коронавирусной инфекции. По мнению Додона, объявленный карантин не предполагает жесткого режима нахождения в квартирах, а врачей "не стоит беспокоить" в случае обнаружения симптомов простуды.