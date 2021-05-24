Додон обвинил башкана Гагаузии в предательстве

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Лидер Партии социалистов Игорь Додон признался, что избранная при его личной поддержке башкан Гагаузии Ирина Влах уже полтора месяца не отвечает на его звонки и предала его.

Об этом Додон заявил на прошедшей в Гагаузии встрече с примарами региона.


Как сообщил в соцсетях публицист Дмитрий Чубашенко, Додон объявил о предательстве Влах, в ответ на многочисленные жалобы на ее деятельность со стороны местных избранников.


«Когда патентованный предатель и серийный кидала Додон, который начал свой путь изменника и иуды с того, что 10 лет назад цинично швырнул Владимира Воронина (…), когда этот лжец и мошенник жалуется на то, что кто-то его предал, это, конечно, звучит смешно», - написал Чубашенко, отметив, что многие из бывших приближенных Додона открыто дистанцируются от него, считая Додона «токсичным лузером, от которого лучше отгрести подальше, чтобы он не утащил и их вслед за собой на дно молдавской политики».


«Додона кинул его бывший советник и премьер-министр Ион Кику.

Додона кинул его бывший советник и нынешний и.о. премьера Аурелиу Чокой.

Додона кинула его бывшая коллега по правительству и кандидат в премьер-министры Мариана Дурлештяну.

Додона кинул его кандидат в судьи Конституционного суда Борис Лупашку.

Додона кинул генеральный примар Кишинева Ион Чебан.

Додона кинула башкан Гагаузии Ирина Влах.

Это уже прямо какой-то флешмоб #КиньДодонаChallenge.

Кто следующие?», - задался вопросом Чубашенко.

Да!
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