Додон обвинил башкана Гагаузии в предательстве

Об этом Додон заявил на прошедшей в Гагаузии встрече с примарами региона.
Как сообщил в соцсетях публицист Дмитрий Чубашенко, Додон объявил о предательстве Влах, в ответ на многочисленные жалобы на ее деятельность со стороны местных избранников.
«Когда патентованный предатель и серийный кидала Додон, который начал свой путь изменника и иуды с того, что 10 лет назад цинично швырнул Владимира Воронина (…), когда этот лжец и мошенник жалуется на то, что кто-то его предал, это, конечно, звучит смешно», - написал Чубашенко, отметив, что многие из бывших приближенных Додона открыто дистанцируются от него, считая Додона «токсичным лузером, от которого лучше отгрести подальше, чтобы он не утащил и их вслед за собой на дно молдавской политики».
«Додона кинул его бывший советник и премьер-министр Ион Кику.
Додона кинул его бывший советник и нынешний и.о. премьера Аурелиу Чокой.
Додона кинула его бывшая коллега по правительству и кандидат в премьер-министры Мариана Дурлештяну.
Додона кинул его кандидат в судьи Конституционного суда Борис Лупашку.
Додона кинул генеральный примар Кишинева Ион Чебан.
Додона кинула башкан Гагаузии Ирина Влах.
Это уже прямо какой-то флешмоб #КиньДодонаChallenge.
Кто следующие?», - задался вопросом Чубашенко.
Загрузка комментариев