Додон обвинил башкана Гагаузии в предательстве

Об этом Додон заявил на прошедшей в Гагаузии встрече с примарами региона.

Как сообщил в соцсетях публицист Дмитрий Чубашенко, Додон объявил о предательстве Влах, в ответ на многочисленные жалобы на ее деятельность со стороны местных избранников.

«Когда патентованный предатель и серийный кидала Додон, который начал свой путь изменника и иуды с того, что 10 лет назад цинично швырнул Владимира Воронина (…), когда этот лжец и мошенник жалуется на то, что кто-то его предал, это, конечно, звучит смешно», - написал Чубашенко, отметив, что многие из бывших приближенных Додона открыто дистанцируются от него, считая Додона «токсичным лузером, от которого лучше отгрести подальше, чтобы он не утащил и их вслед за собой на дно молдавской политики».

«Додона кинул его бывший советник и премьер-министр Ион Кику.

Додона кинул его бывший советник и нынешний и.о. премьера Аурелиу Чокой.

Додона кинула его бывшая коллега по правительству и кандидат в премьер-министры Мариана Дурлештяну.

Додона кинул его кандидат в судьи Конституционного суда Борис Лупашку.

Додона кинул генеральный примар Кишинева Ион Чебан.

Додона кинула башкан Гагаузии Ирина Влах.

Это уже прямо какой-то флешмоб #КиньДодонаChallenge.

Кто следующие?», - задался вопросом Чубашенко.