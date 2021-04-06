Додон оправдал незаконную экстрадицию турецких учителей

Примечательно, что Додон, который тогда занимал должность президента, назвал тот период "при Плахотнюке", а саму незаконную экстрадицию назвал "цивилизованной".

Об этом Додон заявил в своей видеопередаче в соцсетях, комментируя похищение из Молдовы украинского судьи-коррупционера Чауса.

"Когда депортировали этих турецких учителей, там хоть делали все цивилизованно. Посадили их на чартер, налили чай там. И отправили домой (в тюрьму – Ред.). Были какие-то процедуры соблюдены. Потом, была парламентская комиссия, разбирались, сказали, что незаконно. Но были какие-то процедуры соблюдены", - подчеркнул Додон, возмутившись, что в случае судьи-коррупционера, он был повален "мордой в асфальт".

Ранее уже сообщалось, что 6 сентября 2018 года, при содействии президента Молдовы Игоря Додона, педагоги молдо-турецкой сети Orizont были задержаны сотрудниками СИБ по обвинению в угрозе для национальной безопасности и связях с исламистской группировкой. Тогда же, тайно, в нарушении всех процедур, они были экстрадированы в Турцию. Позже учителя, которых власти Турции рассматривают в качестве мятежников, были осуждены к различным тюремным срокам.