Додон подтвердил подозрения о предоставлении его семье гражданства России

"В Москве всё настоящее - и зима, и Большой театр!", - сопроводил подписью свою фотографию Додон.

Эта запись в соцсетях уже спровоцировала массу комментариев, согласно которым подтверждается предоставление семье Додона гражданства Российской Федерации.

Вполне резонные подозрения возникли в связи с тем, что в условиях пандемии Россия запретила въезд на свою территорию лицам, не имеющим гражданства Российской Федерации. В исключительных случаях, посадка на борт самолета Кишинев-Москва возможна при ходатайстве посольства России в Молдове. О подобных письмах со стороны посольства не известно.

Ранее уже сообщалось, что период, когда Додон занимал должность президента Молдовы, закрытым указом президента России Владимира Путина было предоставлено гражданство Российской Федерации самому Додону, а также членам его семьи. В апреле 2020 года, Игорь Додон опровергал эту информацию.