Додон похвалил Лукашенко за подавление протестов в Белоруссии

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(ВИДЕО) Лидер ПСРМ Игорь Додон, не имеющий никакой государственной должности, поехал в составе официальной делегации Парламента в Минск, где встретился с Александром Лукашенко.

Додон выложил в соцсетях видеозапись со своей встречи с Лукашенко, в ходе которой он похвалил действия Лукашенко по разгону протестов оппозиции, назвав это "сдерживанием ситуации".


"Хорошо, что вы удержали ситуацию. Вы молодцы – такое давление [было]. Оно готовилось и у нас. Сейчас тоже готовятся. У нас выборы досрочные. Я думаю, что они попытаются нанести удар. Но вы показали пример", – сказал Додон.


В свою очередь, Лукашенко сказал Додону, что он понимал, "что и в Молдове этот опыт пригодится".


Далее, Додон сообщил, что он публично поддержал действия Лукашенко, а в Молдове хвалили действия Лукашенко, и это якобы было "мнение большинства граждан". "Мне говорили: Игорь Николаевич, надо держаться, как в Белоруссии", - сказал Додон.


С 9 августа в Белоруссии продолжаются протесты, причиной которых стала объявленная властями победа Александра Лукашенко на выборах президента. Оппозиция не признала итогов голосования. В стране начались массовые протесты. Протестующие обвинили власти в беспрецедентных фальсификациях итогов голосования и в жестокости по отношению к участникам митингов.


Силовые структуры отличились особой жестокостью по отношению к протестующим, используя резиновые пули, водометы, слезоточивый газ. При разгоне протестов, были задержаны журналисты, были избиты как участники акций, так и те, кто никак к ним не причастен.


Главный оппозиционный кандидат на президентских выборах Светлана Тихановская покинула Беларусь из соображений безопасности.

Да!
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