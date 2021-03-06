Додон покупал элитные телефоны за государственный счет

Об этом сообщила в интервью изданию Știri.md президент Майя Санду.

"Я пользуюсь моим телефоном. В отличие от Додона, который осенью прошлого года приобрел за счет Администрации президента самую дорогую модель iPhone. Он его оставил там, но так или иначе, потратил на это государственные деньги", - заявила Санду, уточнив, что приобрела свой телефон "за собственные, честно заработанные деньги", когда была в Брюсселе с визитом.

Санду также отметила, что факт приобретения телефона Додоном отражен в финансовой отчетности учреждения.

Издание сообщает, что в октябре 2020 года Додон был замечен со смартфоном iPhone 11 Pro Max, который стоил тогда около 30000 леев, почти вдвое дороже зарплаты Игоря Додона.

Ранее уже сообщалось, что один день деятельности, как прошлого, так и нынешнего президента обходится налогоплательщикам в 100тысяч леев.