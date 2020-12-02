Додон признал свою причастность к преступной схеме по фиктивному долгу за газ

0
17091
26

Занимающий должность президента Игорь Додон считает, что Молдова должна выплатить фиктивный долг Газпрому имуществом АО "Молдовагаз".

Об этом Додон заявил российскому официальному агентству ТАСС.


По мнению Додона, вопрос долга Приднестровья "Газпрому" увязан с проблематикой переговорного процесса по приднестровскому урегулированию.


Он допустил, что, после того как будет найдено решение проблемы Приднестровья, активы компании в этом регионе могут быть использованы для погашения долга.

Комментируя заявление Додона, миноритарный акционер АО "Молдовагаз" Александр Петков, вскрывший схему по фиктивному накоплению долга за потребленный в Приднестровье российский газ, обвинил Додона в том, что этим своим заявлением "Додон просто выдал себя с потрохами".


"Додон, который является одним из авторов кабального для Молдовы Договора с "Газпромом" от 2006 года, фактически раскрыл суть схемы. Очевидно, расчет прост: за долги лишить Молдову всей газо-транспортной системы. Причем, сумма долга уже такая, что активы даже всей компании "Молдовагаз" (вместе с ее тираспольской "дочкой") не покроют даже 10 % всего этого долга в 7,5 миллиардов долларов. Посудите сами, активы АО "Молдовагаз" составляют 12 367 182 550 леев или 717 399 750 долларов. Понимаете да? Активы всей компании АО "Молдовагаз" более чем в 10 раз дешевле признаваемого Додоном долга за сворованный в Приднестровье газ!", - написал Петков в соцсетях.


Акционер настаивает, что приписываемый Молдове в лице АО "Молдовагаз" долг – фиктивен, а сумма этого так называемого долга – уже почти 7,5 миллиардов долларов была отмыта при участии российских, приднестровских и молдавских чиновников.


В настоящий момент тема отмывания денег под видом "газового долга" расследуется прокурорами по борьбе с коррупцией.


В производстве Прокуратуры по борьбе с коррупцией находится уголовное дело № 2020928054 в связи с нанесением серьезного материального ущерба государству в результате противоправных действий руководства АО "Молдовагаз" и ряда правительственных чиновников.


Ранее уже сообщалось, что вся сумма так называемого долга за газ перед "Газпромом" оформлялась через находящееся в Приднестровье предприятие SRL "Тираспольтрансгаз" (структура АО "Молдовагаз") несмотря на то, что оно получило молдавский идентификационный код (IDNO) лишь 15 мая 2020 года. В этих условиях, весь так называемый газовый долг стал частью схемы по транснациональному отмыванию денег, в которой замешаны не только чиновники из "Газпрома" и Приднестровья, но и в правительстве Молдовы.


Как было документально подтверждено, по настоянию "Газпрома", посредством представителя правительства Молдовы в АО "Молдовагаз" Кэлина Негурэ, долг за потребленный в Приднестровье газ принимается на долг АО "Молдовагаз". Это решение было принято молдавским чиновником, несмотря на то, что только в прошлом году долг Приднестровья за газ увеличился почти на 412 миллионов долларов. В результате, сам "Газпром" официально считает долг Приднестровья "дебиторской задолженностью Республики Молдова".


Акциями молдо-российского АО "Молдовагаз" владеют "Газпром" (50% + 1 акция), правительство Молдовы (35,33%) и власти непризнанного Приднестровья (13,44%). Еще 1,23% акций принадлежат физическим и юридическим лицам. С 2006 года, Приднестровье передало свой пакет акций в доверительное управление "Газпрому", который полностью ими распоряжается.

Да!
Скопироватьhttps://omg.md/p/40396

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined