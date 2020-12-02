Додон признал свою причастность к преступной схеме по фиктивному долгу за газ

Об этом Додон заявил российскому официальному агентству ТАСС.

По мнению Додона, вопрос долга Приднестровья "Газпрому" увязан с проблематикой переговорного процесса по приднестровскому урегулированию.

Он допустил, что, после того как будет найдено решение проблемы Приднестровья, активы компании в этом регионе могут быть использованы для погашения долга.

Комментируя заявление Додона, миноритарный акционер АО "Молдовагаз" Александр Петков, вскрывший схему по фиктивному накоплению долга за потребленный в Приднестровье российский газ, обвинил Додона в том, что этим своим заявлением "Додон просто выдал себя с потрохами".

"Додон, который является одним из авторов кабального для Молдовы Договора с "Газпромом" от 2006 года, фактически раскрыл суть схемы. Очевидно, расчет прост: за долги лишить Молдову всей газо-транспортной системы. Причем, сумма долга уже такая, что активы даже всей компании "Молдовагаз" (вместе с ее тираспольской "дочкой") не покроют даже 10 % всего этого долга в 7,5 миллиардов долларов. Посудите сами, активы АО "Молдовагаз" составляют 12 367 182 550 леев или 717 399 750 долларов. Понимаете да? Активы всей компании АО "Молдовагаз" более чем в 10 раз дешевле признаваемого Додоном долга за сворованный в Приднестровье газ!", - написал Петков в соцсетях.

Акционер настаивает, что приписываемый Молдове в лице АО "Молдовагаз" долг – фиктивен, а сумма этого так называемого долга – уже почти 7,5 миллиардов долларов была отмыта при участии российских, приднестровских и молдавских чиновников.

В настоящий момент тема отмывания денег под видом "газового долга" расследуется прокурорами по борьбе с коррупцией.

В производстве Прокуратуры по борьбе с коррупцией находится уголовное дело № 2020928054 в связи с нанесением серьезного материального ущерба государству в результате противоправных действий руководства АО "Молдовагаз" и ряда правительственных чиновников.

Ранее уже сообщалось, что вся сумма так называемого долга за газ перед "Газпромом" оформлялась через находящееся в Приднестровье предприятие SRL "Тираспольтрансгаз" (структура АО "Молдовагаз") несмотря на то, что оно получило молдавский идентификационный код (IDNO) лишь 15 мая 2020 года. В этих условиях, весь так называемый газовый долг стал частью схемы по транснациональному отмыванию денег, в которой замешаны не только чиновники из "Газпрома" и Приднестровья, но и в правительстве Молдовы.

Как было документально подтверждено, по настоянию "Газпрома", посредством представителя правительства Молдовы в АО "Молдовагаз" Кэлина Негурэ, долг за потребленный в Приднестровье газ принимается на долг АО "Молдовагаз". Это решение было принято молдавским чиновником, несмотря на то, что только в прошлом году долг Приднестровья за газ увеличился почти на 412 миллионов долларов. В результате, сам "Газпром" официально считает долг Приднестровья "дебиторской задолженностью Республики Молдова".

Акциями молдо-российского АО "Молдовагаз" владеют "Газпром" (50% + 1 акция), правительство Молдовы (35,33%) и власти непризнанного Приднестровья (13,44%). Еще 1,23% акций принадлежат физическим и юридическим лицам. С 2006 года, Приднестровье передало свой пакет акций в доверительное управление "Газпрому", который полностью ими распоряжается.