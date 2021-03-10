Додон продолжает защищать право Плахотнюка на Орден Республики

Об этом Додон заявил в эфире телеканала N4.

"Это было сделано незаконно. Почему Плахотнюк не подал в суд, я действительно не понимаю. Как только он подаст в суд, то сразу же выиграет дело. Когда я отозвал гражданство Молдовы у Траяна Бэсеску, я строго соблюдал процедуру. В случае с Плахотнюком закон не был соблюден", - заявил Додон.

Ранее уже сообщалось, что 18 февраля Майя Санду подписала указ о лишении Плахотнюка Ордена Республики, отметив, что "ограбивший страну, нанесший удар по государственным учреждениям и ослабивший их, установивший авторитарный режим, не может иметь государственные награды".

Санду сообщила, что мотивом для лишения Ордена явилось то, что "предложение наградить Плахотнюка поступило от муниципальной организации Демпартии", что является нарушением Регламента о награждении госнаградами.

В период, когда Додон занимал должность президента, он отказывался лишать Плахотнюка Ордена. Известно, что Игорь Додон находился под влиянием Плахотнюка и тайно сотрудничал с ним по целому ряду вопросов, включая введение смешанной избирательной системы, назначения главы молдо-российского предприятия "Молдовагаз" или незаконной высылки турецких учителей.