Додон считает незаконным лишение Плахотнюка Ордена Республики

"Любой указ может быть отозван лишь в двух случаях: когда его отзыв потребовала организация, предложившая награждение – это был Филип. Вот, если бы Филип отозвал, тогда можно было бы. Во втором случае, когда суд выносит решение о виновности. То, что было сделано, будет опротестовано [в суде] и указ будет автоматически аннулирован", - заявил Додон в своей видеопередаче в соцсетях.

Додон ничего не сказал по поводу нарушения процедуры при выдвижении кандидатуры Владимира Плахотнюка для награждения Орденом Республики.

Ранее уже сообщалось, что 18 февраля Майя Санду подписала указ о лишении Плахотнюка Ордена Республики, отметив, что "ограбивший страну, нанесший удар по государственным учреждениям и ослабивший их, установивший авторитарный режим, не может иметь государственные награды".

Санду сообщила, что мотивом для лишения Ордена явилось то, что "предложение наградить Плахотнюка поступило от муниципальной организации Демпартии", что является нарушением Регламента о награждении госнаградами.

В период, когда Додон занимал должность президента, он отказывался лишать Плахотнюка Ордена. Известно, что Игорь Додон находился под влиянием Плахотнюка и тайно сотрудничал с ним по целому ряду вопросов, включая введение смешанной избирательной системы, назначения главы молдо-российского предприятия "Молдовагаз" или незаконной высылки турецких учителей.