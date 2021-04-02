Додон созвал заседание правительства в своей партии – Усатый

Об этом сообщил лидер оппозиционной "Нашей партии" Ренато Усатый, отметив, что тайное заседание правительства Чокоя, на котором обсуждалось введение режима Чрезвычайного положения, было проведено в офисе ПСРМ вечером в понедельник.

По словам Усатого, введение ЧП было продиктовано не большим количеством погибших и инфицированных людей, а желанием социалистов отложить досрочные парламентские выборы.

"В понедельник, в 19.00, Додон, как простой председатель ПСРМ, организовал заседание правительства в офисе Партии социалистов. Я думал, они собрались на чай-кофе. Оказалось, нет: было заседание правительства", -заявил Усатый в эфире телеканала TV8, добавив, что они обсуждали процедуру введения режима Чрезвычайного положения в стране.

Он также отметил, что Додон намерен продлить режим ЧП еще на месяц, для того, чтобы оттянуть процесс роспуска парламента.

В то же время, Ренато Усатый уточнил, что после отмены режима Чрезвычайного положения его партия проведёт масштабные акции протеста против катастрофического антикризисного управления здравоохранением в стране. Решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям в период ЧП запрещены митинги и массовые акции.

Примечательно, что Аурел Чокой был назначен врио премьер-министра решением президента Майи Санду, несмотря на то, что Закон о правительстве запрещал назначение Чокоя на эту должность.