Додон выдвинул ультиматум Санду

"Нельзя ждать до 23 марта. Если до 9 марта не будет кандидата, социалисты будут вынуждены выступать более решительно", - отметил Додон.



"После 9 марта, если указ не будет подписан, мы соберемся и объявим о решении, которое у нас уже есть", - заявил Додон, отказавшись его озвучить. "Это последний призыв: давайте жить дружно и сядем за стол переговоров. Нет, тогда придется делать другое", - многозначительно добавил Додон.

Лидер ПСРМ обвинил Майю Санду в игнорировании роли партий в преодолении конституционного кризиса.

"Мы просим партии вступить в диалог, что является единственным выходом из кризиса. ПСРМ хочет конструктивного диалога с президентом страны. Мы призываем Майю Санду выйти из изоляции и поговорить с партиями. Социалисты настаивают на диалоге", - объявил Додон.

Ранее уже сообщалось, что 11 февраля возглавляемая Игорем Додоном Партия социалистов объявила о создании нового большинства, которое было названо "техническим", с представителями партии Шора. Это большинство выдвинуло в качестве кандидата на должность премьер-министра Марианну Дурлештяну.

После того, как этот список большинства подписали еще и одни из самых одиозных депутатов Владимир Андронаки, Евгений Никифорчук, а также "независимый депутат" Александр Олейник, в списке подписантов 54 депутата.

В свою очередь, президент Майя Санду отказалась выдвигать эту кандидатуру и объявила, что ждет 23 марта, когда обратится в Конституционный суд, чтобы констатировать наличие предпосылок для роспуска парламента.