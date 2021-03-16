Дурлештяну больше не хочет быть спасительницей нации

О своем решении Дурлештяну объявила в Фэйсбуке.

"Я решила снять свою кандидатуру на пост премьер-министра Республики Молдова. Не могу допустить, чтобы мое имя и репутация использовались для сведения счетов между политическими кланами. Я приняла предложение только из желания помочь преодолеть кризис", - написала Дурлештяну, добавив, что не отказывается от участия в будущем в политической жизни.

Марианна Дурлештяну была кандидатом на должность премьер-министра от парламентского большинства, сформированного 11 февраля ПСРМ и Партией ШОР.