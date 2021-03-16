Дурлештяну заподозрена в сомнительной сделке в пользу Газпрома

Об этом написал в соцсетях гл. редактор агентства OMEGA Александр Петков перед очередными переговорами Майи Санду с партией Игоря Додона, настаивающей на выдвижении Дурлештяну в качестве кандидата на должность премьер-министра.

"Прежде чем, Додон будет в очередной раз настаивать на кандидатуре Дурлештяну, Майе Санду не мешало бы запросить Генпрокуратуру и Национальный центр по борьбе с коррупцией по вопросу той "гениальной схемы" 1999 года по выкупу долга перед Газпромом", - пишет Петков.

По его мнению, "именно тогда, впервые был создан опасный прецедент по признанию долга коммерческой структуры (АО "Молдовагаз") в качестве государственного долга Молдовы. Причем, по некоторым данным, тот долг был долгом Левого берега".

"В результате сделки Дурлештяну, ВСЕХ потребителей газа на Правом берегу обязали оплатить эту схему путем включения в тариф ставки 4 долл за каждую тысячу куб.м. Эта ставка действовала вплоть до 2014 года.

Более того, всем объявили, что выкупили 90 миллионов долларов долга за какой-то дисконт, а в итоге контроль над выплатами был утерян и общая сумма вполне очевидно оказалась еще больше 90 миллионов долларов", - отметил Петков, добавив, что "АО "Молдовагаз" даже продолжило пользоваться этим дополнительным налогом в свою пользу и включало в тариф те самые 4 дурлештяновских доллара".

В 1999 году, Марианна Дурлештяну реализовала эту сделку, являясь зам.министра финансов.