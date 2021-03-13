Джо Байден пообещал каждому американцу право на вакцину до 1 мая

Как сообщает "Голос Америки", Байден объявил о начале нового этапа борьбы с пандемией COVID-19 и заявил, что страна приблизится к возобновлению "нормальной жизни" - такой, как до начала пандемии - уже через четыре месяца, к Дню независимости США, который празднуется 4 июля.

"День независимости, который мы сможем отпраздновать по прошествии этого долгого, тяжелого года, станет по-настоящему особым, - сказал глава Белого дома. - Ведь мы будем праздновать не только нашу независимость как нации, но и то, что мы начинаем быть все более независимы от этого вируса. Но чтобы это произошло, нам нельзя терять бдительность".

Администрация Байдена намерена увеличить количество мест, в которых американцы смогут вакцинироваться – в ближайшее время власти поставят миллионы доз вакцин в 950 центров общественного здравоохранения, свыше 20 тысяч аптек, а также почти 600 федеральных центров массовой вакцинации, которые находятся в ведении Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA), Министерства обороны и других федеральных ведомств в партнерстве с властями штатов.

Администрация также увеличит число квалифицированных специалистов, которые способны делать прививки – к примеру, право на администрирование вакцин получат дантисты и студенты медицинских колледжей. Министерство здравоохранения и социальных служб запустит специальный веб-сайт для волонтеров, желающих помочь в проведении кампании по вакцинации американцев от COVID-19.

Еще один сайт будет помогать жителям США находить ближайшие к ним пункты вакцинации. Кроме того, американцы, не имеющие доступа к Интернету, смогут позвонить в специализированный колл-центр, который будет предоставлять рекомендации и помощь в поиске пунктов вакцинации.

Еще один приоритет администрации – открытие школ, подчеркнул Байден. Благодаря принятому накануне "Плану спасения Америки", Министерство образования в ближайшее время начнет распределять почти 130 млрд долларов для безопасного открытия школ по всей стране.

Средства, в том числе, будут потрачены на расширение тестирования школьников и сотрудников учебных заведений, а также на вакцинацию педагогов, которые входят в число приоритетных для вакцинации категорий населения.