Экономист требует срочно восстановить законные нормы о форс-мажоре

Об этом написал в своем обращении к руководству страны экономист Дмитрий Барбалат, направив соответствующий запрос председателю парламента, премьер-министру и главам профильных парламентских комиссий.

Экономист призывает руководство провести срочные слушания с задействованием ответственных лиц из парламента, правительства, министерства юстиции, министерства экономики, Торгово-промышленной палаты с целью восстановления в законодательстве исключенной нормы о форс-мажоре.

По мнению экономиста Дмитрия Барбалата, пандемия коронавируса, а также меры, принимаемые властями в этом контексте, привели и могут, в зависимости от обстоятельств, привести к задержкам, значительным трудностям и/или дополнительным расходам или даже невозможности выполнения договорных обязательств.

Такие ситуации могут представлять при определенных условиях объективные основания для приостановления выполнения их обязательств, защиты от претензий на компенсацию или для адаптации или даже расторжения контракта.

Если исполнение договора становится временно или навсегда невозможным, образуются форс-мажорные обстоятельства. Кроме того, если из-за непредвиденных событий исполнение контракта станет чрезмерно обременительным для одной из сторон, при определенных условиях это может быть предотвращено другим исключением из принципа обязательной силы контрактов - непредвиденного обстоятельства.

Таким образом, считает он, со ссылкой на ряд международных конвенций, ратифицированных молдавским парламентом, пандемия Covid-19 может быть форс-мажором. О чем в ряде стран уже были приняты соответствующие нормативные документы.

Экономист отмечает, что освобождение от ответственности в случае форс-мажорных обстоятельств является императивным правом, закрепленным международным правом, которое обязалась соблюдать Молдова.

В этих условиях, отмена ст.606 Гражданского кодекса "Форс-мажорные обстоятельства" является нарушением Венской конвенции ООН о международных договорах от 23 мая 1969 г., а также ст.8 Конституции, которой Молдова обязалась соблюдать ратифицированные ею международные договоры.