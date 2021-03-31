Экс-премьер Кику создает партию из выходцев команды Плахотнюка

В ее состав войдут бывшие чиновники режима олигарха Владимира Плахотнюка, при котором активно служил и сам Кику.

Экс-премьер планирует, что возглавляемая им партия будет называться Партией развития и консолидации Молдовы (ПРКМ).

"Вместе с несколькими коллегами мы создали инициативную группу по регистрации Партии развития и консолидации Молдовы. Основная цель ПРКМ – развитие и модернизация нашей страны, Республики Молдова, путем консолидации общества и интеграции нашего государства в Европейский союз", – написал Кику в сосетях.

Команду возглавляют чиновники, активно участвовавшие в предвыборной кампании Плахотнюка, включая одного из активных вице-председателей Демпартии Плахотнюка, мэра Хынчешт Александра Ботнаря.

В эту же команду входят бывший министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну, бывший глава экономики Анатол Усатый, генеральный секретарь правительства Лилия Якони.

"Это единственный способ сохранить нашу государственность, повысить уровень жизни людей и использовать возможности для современного развития. Интеграция в ЕС – это также единственный шанс реинтеграции приднестровского региона. Улучшение условий жизни в стране возможно за счет наведения строгого порядка, в полном соответствии с принципами верховенства закона. В демократическом и сильном государстве нет коррупции, нет нарушения прав человека, нет политического и административного обмана", – пишет Ион Кику.

Экс-премьер выступает за проведение административно-территориальной реформы Молдовы.