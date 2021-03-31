Экс-премьер Кику создает партию из выходцев команды Плахотнюка

0
466
6

Бывший премьер-министр Ион Кику объявил ночью о регистрации своей партии.

В ее состав войдут бывшие чиновники режима олигарха Владимира Плахотнюка, при котором активно служил и сам Кику.


Экс-премьер планирует, что возглавляемая им партия будет называться Партией развития и консолидации Молдовы (ПРКМ).


"Вместе с несколькими коллегами мы создали инициативную группу по регистрации Партии развития и консолидации Молдовы. Основная цель ПРКМ – развитие и модернизация нашей страны, Республики Молдова, путем консолидации общества и интеграции нашего государства в Европейский союз", – написал Кику в сосетях.


Команду возглавляют чиновники, активно участвовавшие в предвыборной кампании Плахотнюка, включая одного из активных вице-председателей Демпартии Плахотнюка, мэра Хынчешт Александра Ботнаря.


В эту же команду входят бывший министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну, бывший глава экономики Анатол Усатый, генеральный секретарь правительства Лилия Якони.


"Это единственный способ сохранить нашу государственность, повысить уровень жизни людей и использовать возможности для современного развития. Интеграция в ЕС – это также единственный шанс реинтеграции приднестровского региона. Улучшение условий жизни в стране возможно за счет наведения строгого порядка, в полном соответствии с принципами верховенства закона. В демократическом и сильном государстве нет коррупции, нет нарушения прав человека, нет политического и административного обмана", – пишет Ион Кику.


Экс-премьер выступает за проведение административно-территориальной реформы Молдовы.

Да!
Скопироватьhttps://omg.md/p/41044

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined