Экс-премьер обзавелся своей партией

Об этом Кику сообщил в соцсетях, разместив Выписку из Регистра некоммерческих организаций.

Согласно документу, Кику будет возглавлять партию до 2025 года.

Он сообщил, что в партию якобы вступили более 1600 человек, которые сформировали пять территориальных организаций и провели Съезд партии.

Кику отметил, что возглавляемая им партия разделяет христианско-демократическую политическую доктрину и является правоцентристской.

"Мы уверены, что объединение общества и мобилизация людей для изменения ситуации в стране к лучшему могут быть достигнуты только путем возвращения на передний план общественно-политической жизни представителей интеллигенции и профессионалов, доказавших на деле свои возможности и честность", - говорится в Заявлении Иона Кику.

Ион Кику был премьер-министром с 14 ноября 2019 до 31 декабря 2020 года. До этого, он работал в администрации Игоря Додона и правительстве Павла Филипа (ДПМ).