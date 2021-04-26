Экс-премьер представил руководство своей партии белых воротничков

Как сообщается в пресс-релизе формирования, "в иерархии партийного руководства в равной степени представлены люди с большим профессиональным опытом и молодые люди, которые уже успели заявить о себе в тех сферах, в которых они работают".

В пресс-релизе отмечается, что партия Иона Кику будет иметь пять вице-председателей.

Ими стали: бывший министр экономики и инфраструктуры Анатолий Усатый; бывший госсекретарь Министерства здравоохранения и социальной защиты Александр Холостенко; директор Национального центра сохранения и развития нематериального культурного наследия Диана Дикусарь; мэр мун. Хынчешть, бывший вице-председатель Демпартии Александр Ботнарь. Единственным вице-председателем партии, который не является бывшим или нынешним чиновником, стал Влад Кастравец. Он представлен, как "молодой человек, прошедший обучение и стажировку за рубежом, занятый в финансовой сфере".

Генеральным секретарем партии Иона Кику стала бывший министр здравоохранения и социальной защиты, ныне советник председателя парламента Виорика Думбрэвяну.

Партия Развития и Объединения Молдовы была зарегистрирована 16 апреля 2021 года. Согласно документу о регистрации, Кику будет возглавлять партию до 2025 года.