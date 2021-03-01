Экс-президент Франции приговорен к 3 годам лишения свободы за коррупцию

Как сообщает Radio France Internationale, Национальная финансовая прокуратура требовала для экс-президента четыре года лишения свободы, из них — два условно.

Саркози был признан виновным уголовным судом Парижа, который приговорил его за коррупцию и торговлю влиянием в так называемом деле о «прослушках», возбужденном в 2014 году в результате прослушивания телефонных разговоров экс-президента с его адвокатом Тьерри Эрцогом.

Николя Саркози стал вторым президентом в истории Франции, который получил приговор по уголовному преступлению. Первым был Жак Ширак, который был признан виновным и приговорен к двум годам условно в деле о так называемых «фиктивных рабочих местах» в парижской мэрии. Суд над Саркози стал первым в современной истории Франции, когда экс-президент страны предстал на процессе лично (Ширака в ходе судебных разбирательств представляли его адвокаты).

Назначенное наказание Николя Саркози, возможно, будет отбывать дома с электронным браслетом: суд еще должен определить детали исполнения приговора. А пока у экс-президента есть возможность подать апелляцию в течение 10 дней.