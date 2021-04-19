ЕС призвал молдавских политиков прекратить нападки на КС и европейских дипломатов

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Нападки на Конституционный суд и дипломатов Евросоюза в Молдове являются неприемлемыми.

Об этом заявил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано, комментируя последние события в Молдове.


Как написал европейский чиновник в Твиттере, "принятое на прошлой неделе решение Конституционного суда Молдовы, открыло четкий выход из затяжного институционального кризиса".


В этой связи Петер Стано отметил, что "Евросоюз ожидает, что все политические деятели будут его уважать".


"Нападения на суд и европейских дипломатов неприемлемы и отвлекают от необходимости реальных реформ", - подчеркнул представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано, комментируя последние события в Молдове.


Стано не уточнил, о каких нападках на европейских дипломатов он упомянул. Известно, что в последние недели неоднократным вербальным нападкам со стороны лидера Партии социалистов Игоря Додона подвергся глава Делегации Евросоюза в Молдове Петер Михалко.

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