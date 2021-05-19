Европейский банк реконструкции и развития стал единоличным владельцем морского порта Джурджулешты

0
294
4

Расположенный на Дунае Международный свободный порт Джурджулешты сообщил о смене структуры собственности.

Как сообщается в пресс-релизе порта, Европейский банк реконструкции и развития приобрел 100% уставного капитала Danube Logistics Group, став единственным бенефициаром Danube Logistics SRL, оператора Международного свободного порта Джурджулешты.


ЕБРР поддерживал строительство и эксплуатацию Международного свободного порта Джурджулешты с 1995 года, а в 2013 году заменил Credit Suisse в качестве основного экономического бенефициара порта после рефинансирования непогашенных долгов Danube Logistics в Credit Suisse.


Новый единоличный владелец порта надеется в ближайшее время выполнить все просроченные инвестиционные обязательства, предусмотренные Инвестиционным соглашением 2004 года между Молдовой и разработчиками порта.

Да!
Скопироватьhttps://omg.md/p/41230

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined