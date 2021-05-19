Европейский банк реконструкции и развития стал единоличным владельцем морского порта Джурджулешты

Как сообщается в пресс-релизе порта, Европейский банк реконструкции и развития приобрел 100% уставного капитала Danube Logistics Group, став единственным бенефициаром Danube Logistics SRL, оператора Международного свободного порта Джурджулешты.

ЕБРР поддерживал строительство и эксплуатацию Международного свободного порта Джурджулешты с 1995 года, а в 2013 году заменил Credit Suisse в качестве основного экономического бенефициара порта после рефинансирования непогашенных долгов Danube Logistics в Credit Suisse.

Новый единоличный владелец порта надеется в ближайшее время выполнить все просроченные инвестиционные обязательства, предусмотренные Инвестиционным соглашением 2004 года между Молдовой и разработчиками порта.