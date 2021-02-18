Евросоюз обеспокоен созданием коалиции с партией Шора

Об этом Михалко заявил в интервью изданию Cotidianul, отметив, что европейские партнеры Молдовы поддерживают перспективу развития страны, реформы, включая реформу юстиции, а также решительную борьбу с коррупцией.

"Вызывает обеспокоенность, когда лица, замешанные в банковской краже, вовлечены в переговоры или в процесс принятия решения по формированию правительства", - заявил глава Делегации Евросоюза в Молдове, имея в виду созданное в парламенте большинство, в которое входят Партия социалистов и партия "ШОР".

В этой связи, Петер Михалко отметил важность наличия в Молдове функционального правительства и парламента, которому доверяют. "А мы предпочитаем иметь дело с надежными партнерами", - добавил посол Евросоюза в Молдове.

Ранее уже сообщалось, что 11 февраля возглавляемая Игорем Додоном Партия социалистов объявила о создании нового большинства, которое было названо "техническим", с представителями партии Шора. Это большинство выдвинуло в качестве кандидата на должность премьер-министра Марианну Дурлештяну. После того, как этот список большинства подписали еще и одни из самых одиозных депутатов Владимир Андронаки, Евгений Никифорчук, а также "независимый депутат" Александр Олейник, в списке подписантов 54 депутата.