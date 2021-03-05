Евросоюз обеспокоен возможным участием партии Шора в новом правительстве

Об этом заявил глава Делегации ЕС в Молдове Петер Михалко в эфире телеканала ProTV, отметив, что международное сообщество будет следить за происходящими в Молдове процессами, даже если окончательное решение принадлежит исключительно политическими силами Молдовы.

"Вызывает особую обеспокоенность то, что люди, которые были частью банковского мошенничества, могут участвовать в формировании нового правительства. Такова позиция Европейского Союза еще с парламентских выборов. С тех пор речь идет о борьбе с коррупцией, расследовании банковского мошенничества, и мы говорим, что частным интересам не место в демократической политической системе Республики Молдова", - заявил посол Евросоюза в Молдове.

Он отметил неизменность своей позиции после критики со стороны представителей партии Додона и Шора, "в отличие от тех, кто изначально заявляли, что хотят досрочных выборов, а теперь пытаются избежать их".



"Я вижу, что политические игроки меняют свое мнение. Мы же продолжим настаивать на нашей четкой позиции, и я благодарен неправительственным организациям из Молдовы, которые меня поддержали. Также, я получил много сообщений от простых граждан, которые меня поддерживают", - отметил глава Делегации ЕС в Молдова Петер Михалко.



Посол ЕС добавил, что досрочные выборы могут стать решением политического кризиса.