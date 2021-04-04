Евросоюз щедро финансирует деятельность представителя клана Плахотнюка - Ботнаря

О том, что Октавиан Лунгу "выиграл конкурс" объявил накануне мэр Кишинева Ион Чебан, сообщив, что целью возглавляемого Лунгу проекта MOVE IT like Lublin является модернизация системы общественного транспорта в Кишиневе по модели, которая была реализована в Люблине (Польша).

"Общий бюджет проекта составляет 3,5 млн евро, из которых 95% - это грант Европейского союза, а 5% - вклад муниципалитета. Проект рассчитан на 2021-2023 годы", - добавил Чебан.

Известно, что Лунгу является ближайшим протеже экс-директора СИБ, основного виновного в выдаче турецких учителей – Василия Ботнаря.

Даже "трудовая биография" Лунгу впечатляет своей "непричастностью" к клану Плахотнюка-Ботнаря: Air Moldova - Moldatsa - Минтранспорта - Victoria Asigurari - НАРЭ – Управление транспорта Мэрии Кишинева.