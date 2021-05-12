Филат предлагает поддержать на выборах партию Майи Санду

Выступая в эфире телеканала N4, Филат заявил, что предложит коллегам из руководства ЛДПМ не участвовать в парламентских выборах 11 июля и призвать сторонников своей партии поддержать пропрезидентскую партию PAS.

Недавно сложивший с себя полномочия председателя ЛДПМ Владимир Филат сообщил, что его партия провела несколько безуспешных раундов переговоров с партией Платформа DA о создании избирательного блока.

По мнению Филата, представители Платформы DA «хотели унизить» ЛДПМ и не были настроены на партнерство.

Досрочные парламентские выборы пройдут в Молдове 11 июля.