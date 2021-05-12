Филат предлагает поддержать на выборах партию Майи Санду

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Осужденный за коррупцию экс-премьер Владимир Филат считает, что возглавляемая им до недавних пор ЛДПМ должна отказаться от участия в выборах и поддержать партию PAS.

Выступая в эфире телеканала N4, Филат заявил, что предложит коллегам из руководства ЛДПМ не участвовать в парламентских выборах 11 июля и призвать сторонников своей партии поддержать пропрезидентскую партию PAS.


Недавно сложивший с себя полномочия председателя ЛДПМ Владимир Филат сообщил, что его партия провела несколько безуспешных раундов переговоров с партией Платформа DA о создании избирательного блока.


По мнению Филата, представители Платформы DA «хотели унизить» ЛДПМ и не были настроены на партнерство.


Досрочные парламентские выборы пройдут в Молдове 11 июля.

Да!
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