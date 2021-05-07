Филиал российского федерального телеканала запретил передачу с лидером Партии Гражданский конгресс

По мнению партии, за снятием с эфира авторской передачи "Пятница с Анатолием Голя" стоит лично Игорь Додон.

Анонсированная телепередача должна была выйти в 19.00.

"«Пятница» с Анатолием Голя на этой неделе пройдет без Марка Ткачука, хотя популярный ведущий телеканала РТР-Молдова анонсировал приход гостя еще утром. После обеда у анонса появился постскриптум: «Сегодняшняя передача НЕ ВЫЙДЕТ в эфир по ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ. Без комментариев» (капслок автора)", - говорится в пресс-релизе партии.

В соцсетях Марк Ткачук объяснил срыв передачи запретом со стороны председателя Партии социалистов Игоря Додона. Он отметил, что Партия «Гражданский конгресс» никогда не будет закрывать доступ каким бы то ни было политикам к масс-медиа.

«Гражданский конгресс никогда не будет запрещать эфиры с Игорем Додоном! Да здравствует свобода слова! Мы поборемся и за нее», - подчеркнул Ткачук.

Автор передачи Анатолий Голя отказался от комментариев по поводу внезапно появившихся "технических причин", повлиявших на отмену телепередачи.