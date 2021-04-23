Франция и Германия выразили обеспокоенность политической напряженностью в Молдове

Как отмечается в распространенном Совместном заявлении, "Посольства Германии и Франции очень обеспокоены происходящими в Республике Молдова событиями и, в частности, попытками изменить состав Конституционного суда в нарушение Конституции".

"Посольства Франции и Германии подтверждают свою приверженность соблюдению конституционного порядка в Республике Молдова. Мы призываем к ослаблению политической напряженности и урегулированию разногласий демократическими средствами при полном соблюдении принципа разделения властей и верховенства права", - отмечается в Совместном заявлении посольств Германии и Франции в Молдове.

23 апреля парламентское большинство назначило прокурора Бориса Лупашку на должность судьи Конституционного суда. За его назначение проголосовало 56 депутатов. Бориса Лупашку даже спешно привели к присяге.

В этот же день, коалиция приняла Декларацию об узурпации власти тремя судьями Конституционного суда, которые проголосовали за роспуск парламента.

Позже, эта же коалиция проголосовала за частичную отмену результатов конкурса на занятие постов судей в Конституционном суде в 2019 году, отправив в отставку председателя Конституционного суда Домнику Маноле.

Решения правящего большинства были также осуждены главой Делегации ЕС в Молдове Петером Михалко и послом США Дереком Хоганом.