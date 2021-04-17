ФСБ задержала консула Украины в Санкт-Петербурге

Как сообщается на сайте ФСБ, украинский дипломат был задержан еще в пятницу, 16 апреля.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации 16 апреля 2021 года в г. Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержан с поличным украинский дипломат – консул Генерального консульства Украины в г. Санкт-Петербурге Александр Сосонюк", - говорится в пресс-релизе.

Российская спецслужба уточняет, что "данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации".

"К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права", - говорится в пресс-релизе ФСБ.