ФСБ задержала консула Украины в Санкт-Петербурге

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Сотрудники ФСБ России задержали украинского консула Александра Сосонюка "при получении закрытой информации от россиянина".

Как сообщается на сайте ФСБ, украинский дипломат был задержан еще в пятницу, 16 апреля.


"Федеральной службой безопасности Российской Федерации 16 апреля 2021 года в г. Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержан с поличным украинский дипломат – консул Генерального консульства Украины в г. Санкт-Петербурге Александр Сосонюк", - говорится в пресс-релизе.


Российская спецслужба уточняет, что "данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации".


"К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права", - говорится в пресс-релизе ФСБ.

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