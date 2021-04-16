Гагаузия вернула в Минздрав вакцины AstraZeneca

Как сообщает издание gagauzinfo, директор Центра общественного здоровья Комрата Иван Хаста заявил в эфире радио GRT, "с самого начала общественность, в том числе и медицинская, оказала некоторое недоверие" вакцине этой фирмы в связи с сообщениями об ее побочных эффектах.

"Мы провакцинировали AstraZeneca по Гагаузии лишь 50 человек, большей частью это медработники", - сказал Хаста.

Оставшейся вакциной в Гагаузии пытались вакцинировать людей в рамках второго этапа кампании – лиц старше 60 лет, а также людей, страдающих опасными фоновыми заболеваниями. Однако и среди них «не встретили широкого одобрения.

"Срок действия этой вакцины – до 31 мая. В результате всех этих действий, чтобы вакцина не пропала полностью, мы ее вернули назад, для использования в других регионах Молдовы. Мы согласовали это с Министерством здравоохранения. Вакцину перераспределили по другим районам", - добавил директор Центра общественного здоровья Комрата Иван Хаста.