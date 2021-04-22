Газовая плита: преимущества, особенности выбора

Разнообразие бытовой техники растет регулярно. Определиться и сделать правильный выбор не просто.
Разнообразие бытовой техники растет регулярно. Определиться и сделать правильный выбор не просто.
Если вам нужна газовая плита, до покупки важно изучить характеристики и преимущества. Купить технику по выгодным ценам в Кишиневе можно в интернет-магазине BOMBA. Однако прибор должен подходить под интерьер кухни и нужды семьи.
Газовые плиты демонстрируют долговечность и высокую степень надежности. Кроме того, этот тип бытовой техники имеет другие значительные преимущества:
Выбирая бытовую технику для дома, первым делом стоит определиться с особенностями конструкции. Различают следующие типы газовых плит:
Последний тип особенно популярен. Такая плита оснащена электрическими и газовыми конфорками, может иметь множество дополнительных функций, духовой шкаф.
Еще одним важным параметром являются габариты конструкции. Его стоит выбирать, с учетом квадратуры кухни и присутствия в ней мебели, бытовой техники. Стандартные параметры: высота – 85 см, глубина – 60 см. Некоторые модели имеют опоры для регулировки высоты. Ширина варьируется от 30 до 90 см. От этого параметра зависит количество конфорок. Самый популярный вариант плиты шириной 50-60 см. Такие плиты подходят для любой кухни, удобны и имеют 4 конфорки.
Современные производители регулярно обновляют и улучшают характеристики бытовой техники. Еще один немаловажный критерий выбора плиты – дизайн. Прибор должен гармонично сочетаться с интерьером кухни.
Также газовые плиты классифицируются по материалам панелей. Встречаются следующие варианты:
Выбирая газовую плиту для дома также полезно обратить внимание на степень безопасности и тип решеток. Большинство моделей имеют удобную функции автоподжига и защиты от детей.
Если вы решили приобрести газовую плиту, найти прибор с оптимальным набором характеристик можно в каталоге интернет-магазина BOMBA. Компания сотрудничает со многими популярными брендами, предлагает широкий ассортимент моделей. Получить подробную информацию или оформить заказ можно по телефону или через форму на сайте.
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