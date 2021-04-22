Газовая плита: преимущества, особенности выбора

Если вам нужна газовая плита, до покупки важно изучить характеристики и преимущества. Купить технику по выгодным ценам в Кишиневе можно в интернет-магазине BOMBA. Однако прибор должен подходить под интерьер кухни и нужды семьи.

Преимущества

Газовые плиты демонстрируют долговечность и высокую степень надежности. Кроме того, этот тип бытовой техники имеет другие значительные преимущества:

Стоимость. Газовые плиты обходятся примерно на 20 % дешевле, чем электрические аналоги. Простота эксплуатации. Газовые плиты имеют удобную регулировку нагрева, не вызывают сложностей с включением. Экономичность. Электрическая плита – энергоемкий прибор. Газовое оборудование позволяет значительно экономить семейный бюджет. Отсутствие зависимости от энергоснабжения. Даже если случится авария, электропитание отключат, вы сможете приготовить еду на газовой плите. Особенно это важно в семьях с маленькими детьми. Скорость готовки. Огонь быстрее нагревает продукты до нужной температуры, чем любые типы электрических конфорок. За счет этого завтраки и обеды готовятся максимально быстро. Вкус еды. Некоторые отмечают, что приготовленная на открытом огне, пища вкуснее.

Виды газовых плит

Выбирая бытовую технику для дома, первым делом стоит определиться с особенностями конструкции. Различают следующие типы газовых плит:

модели с газовыми духовками;

конструкции с электрическими духовками;

комбинированные модели.

Последний тип особенно популярен. Такая плита оснащена электрическими и газовыми конфорками, может иметь множество дополнительных функций, духовой шкаф.

Размеры

Еще одним важным параметром являются габариты конструкции. Его стоит выбирать, с учетом квадратуры кухни и присутствия в ней мебели, бытовой техники. Стандартные параметры: высота – 85 см, глубина – 60 см. Некоторые модели имеют опоры для регулировки высоты. Ширина варьируется от 30 до 90 см. От этого параметра зависит количество конфорок. Самый популярный вариант плиты шириной 50-60 см. Такие плиты подходят для любой кухни, удобны и имеют 4 конфорки.

Дизайн и тип поверхности

Современные производители регулярно обновляют и улучшают характеристики бытовой техники. Еще один немаловажный критерий выбора плиты – дизайн. Прибор должен гармонично сочетаться с интерьером кухни.

Также газовые плиты классифицируются по материалам панелей. Встречаются следующие варианты:

Эмаль. Для таких плит характерна низкая цена, надежность, разнообразие оттенков. Минус эмали – сложность обслуживания. Очистить жир и нагар с поверхности очень трудно. Нержавеющая сталь. Модели с такими панелями надежные, легкие, смотрятся эффектно. Поверхность может быть глянцевой или матовой. Для ухода за техникой придется покупать специальные химические составы. Стеклокерамика. Газовая плита с такой панелью привлекает, прежде всего, роскошным видом. Как правило, такие модели многофункциональны и отличаются высокой стоимостью. Выбор расцветок и форм огромен. Ухаживать за поверхностью проще, чем за эмалью или нержавейкой.

Выбирая газовую плиту для дома также полезно обратить внимание на степень безопасности и тип решеток. Большинство моделей имеют удобную функции автоподжига и защиты от детей.

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