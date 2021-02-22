Газпром и Румыния досрочно прекратили транзит газа по одному из газопроводов

Как отмечается в пресс-релизе румынской газотранспортной компании, расторгнутый контракт был действителен до 31.12.2013 года. В то же время, компания отмечает, что не понесет финансовых потерь.

"Плотные переговоры между Европейской комиссией (DG-ENER), SNTGN Transgaz SA и Gazprom Export LLC (GPE) материализовались в виде Соглашения о прекращении исторического Контракта между SNTGN Transgaz SA и GPE, заключенный для транспортировки природного газа по транзитному газопроводу Т3 по территории Румынии в третьи страны", - отмечается в пресс-релизе.

Румынская газотранспортная компания в то же время подчеркивает, что "это соглашение имеет особенное значение, в связи с тем, что, с одной стороны, создает предпосылки для применения европейских норм для резервирования газотранспортных мощностей по транзитным газопроводам Т2 и Т3 и, в то же время, обеспечивает защиту финансовых интересов компании Transgaz, которые происходили из исторического контракта по транспортировке природного газа по газопроводу Т3".

Так называемый Трансбалканский газопровод транспортирует газ из России, через Украину, Молдову и далее на европейские страны. Он состоит из трех ниток. В Румынии они обозначаются, как Т1 (6,1 млрд куб.м/год), Т2 (9,6 млрд куб.м/год) и Т3 (9,7 млрд куб.м/год).

Молдавский газовый монополист АО "Молдовагаз" (дочерняя компания Газпрома) пока ничего не сообщала о влиянии на ее доходы от транзита газа в связи с досрочным прекращением транспортировки газа по одной из ниток Трансбалканского газопровода.

"Молдовагаз" заключила на сомнительных условиях договор о транспортировке в первые 9 месяцев 2021 года всего лишь 417,2 млн куб.м газа, что более чем в 30 раз меньше мощностей молдавского газотранспортного оператора. Такое резкое падение объема транзита через Молдову связано с решением России запустить газопровод "Турецкий поток" в обход Украины и Молдовы в Турцию и далее на Балканы.

Монополист скрывает от общественности контрактную стоимость тарифа за транзит газа. В то же время, из различных источников известно, что она составляет от 2,5 до 3 долл. за 1000 куб.м на каждые 100 км расстояния, а половина стоимости переводится в Приднестровье.