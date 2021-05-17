Газпром продолжает легализацию фиктивного долга Молдовы за газ

«Газпром» считает, что его молдавская дочерняя компания должна ему 370 518 092,46 долл. за природный газ, поставленный в 2018 году. До сих пор, все иски «Газпрома», рассмотренные «Международным коммерческим арбитражным судом» при ТПП Российской Федерации были выиграны исключительно «Газпромом».

Известно, что указанный долг сложился в связи с обусловленными самим «Газпромом» ежегодными поставками газа в Приднестровье, несмотря на отказ со стороны региона оплачивать потребленный газ.

Несмотря на то, что долг принадлежит предприятию АО «Молдовагаз», «Газпром» рассматривает этот долг, как «дебиторскую задолженность Республики Молдова» и пытается перевести этот коммерческий долг в государственный долг Молдовы.

«Наши российские коллеги должны однажды понять, что их дочерняя молдавская компания, в которой они имеют 50% +1 акцию, практически доведена до банкротства благодаря назначенному «Газпромом» же менеджменту, а также условиям, поставленным руководством «Газпрома». Поэтому, когда в Москве говорят об ответственности за поставленный по указанию московских чиновников газ в Приднестровье, которое при молчаливом согласии «Газпрома» даже не собирается платить за газ, это, как минимум, непорядочно», - заявил агентству миноритарный акционер АО «Молдовагаз» Александр Петков, добавив, что отвечать должен и безответственно голосующий в пользу «Газпрома» представитель правительства Молдовы.

Более того, Петков настаивает, что в этих условиях «Газпром» должен бы требовать возмещения ущерба от задействованных в этой преступной схеме аффилированных лиц российского газового гиганта.

«Среди аффилированных лиц «Газпрома», 27 подразделений АО «Молдовагаз» с обоих берегов Днестра и 24 руководителя этих предприятий, включая директора, по сути, пиратской компании «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» Леонида Станкова. Напоминаю, Гражданский кодекс России предусматривает финансовую ответственность этих самых лиц за нанесенные компании убытки. Все эти люди получают солидные зарплаты, и именно они послушно принимали решения о нанесении ущерба «Газпрому». Пусть с них и требуют возмещение упущенной выгоды», - отметил акционер.

Известно, что вся сумма так называемого долга за газ перед "Газпромом" создавалась через находящееся в Приднестровье предприятие SRL "Тираспольтрансгаз" (структура АО "Молдовагаз") несмотря на то, что оно получило молдавский идентификационный код (IDNO) лишь 15 мая 2020 года. В свою очередь, SRL "Тираспольтрансгаз" оформляло газ на приднестровскую компанию ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье», которое якобы не признается головной компанией АО «Молдовагаз». В то же время, эту приднестровскую компанию и компанию SRL "Тираспольтрансгаз" возглавляет одно и то же лицо – Леонид Станков. В этих условиях, весь так называемый газовый долг стал частью схемы по транснациональному отмыванию денег, в которой замешаны не только чиновники из "Газпрома" и Приднестровья, но и в правительстве Молдовы.

По мнению "Газпрома", долг АО "Молдовагаз" уже превышает 7,5 млрд долларов.

Акциями молдо-российского АО "Молдовагаз" владеют "Газпром" (50% + 1 акция), правительство Молдовы (35,33%) и власти непризнанного Приднестровья (13,44%). Еще 1,23% акций принадлежат физическим и юридическим лицам. С 2006 года, Приднестровье передало свой пакет акций в доверительное управление "Газпрому", который полностью ими распоряжается.