Генпрокуратура не намерена прекращать политическое уголовное дело по `группе Петренко`

Об этом сообщил в соцсетях экс-депутат Григорий Петренко, комментируя очередное заседание суда по этому признанному рядом стран и влиятельных международных организаций политически мотивированному уголовному делу.

Петренко назвал действия судей и прокуроров в суде "продолжением судейского и прокурорского беспредела".

"Уже шестой год длится этот позорный процесс! Дело признано политическим многими международными структурами и странами. Несмотря на это, прокуратура отказывается отзывать обвинения!", - написал Петренко.

Он отметил, что обвиняемых по делу продолжают каждое заседание выгонять из зала суда, а он сам до сих пор находится в международном розыске после того, как Германия предоставила ему политическое убежище.

Петренко сообщил, что на прошедшем в понедельник судебном заседании "произошел беспрецедентный случай: судья Аурелия Казаклиу вынесла решение задержать на 72 часа Михаила Амерберга, так как ей не понравилось как он реагирует на враньё свидетелей и так называемых потерпевших".

"Г-н Стояногло, сколько лет ещё должно пройти, чтоб Вы прислушались к позиции международных партнёров Молдовы и международных правозащитных структур? Сколько лет будет длиться этот политический процесс???", - публично обратился Петренко к Генеральному прокурору Александру Стояногло, ранее объявившему о прекращении уголовного преследования в отношении "группы Петренко".

6 сентября 2015 в ходе мирного митинга у Генеральной прокуратуры активисты партии "Наш дом Молдова"( ныне – "Европейские Левые"), а также председатель партии, экс-депутат парламента Молдовы, почётный член ПАСЕ Григорий Петренко были задержаны, а впоследствии помещены под арест.

В результате сфабрикованного уголовного дела по обвинению в организации массовых беспорядков, члены т.н. "группы Петренко" провели 6 месяцев в ПУ-13. Несмотря на все доводы адвокатов, судьи как первой инстанции (суд сектора Рышкановка), так и Апелляционной палаты неизменно продлевали меру пресечения "содержание под стражей".

В дальнейшем под влиянием общественности, в том числе международной, активисты были переведены под домашний арест, затем - под судебный контроль.

В 2017 году суд сектора Рышкановка вынес обвинительный приговор всем активистам. Так, члены "группы Петренко" получили от 3 до 4,5 лет условно. Адвокаты обжаловали решение суда.

Члены «группы Петренко» были признаны политическими заключенными в докладе Госдепартамента США о соблюдении прав человека, представителями Парламентской ассамблеи Совета Европы и федеральным правительством Германии.

После того, как в руководство Генеральной прокуратуры пришел Александр Стояногло, в феврале 2020 года было объявлено об отказе от уголовного преследования по этому делу и его пересмотре.