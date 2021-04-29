Генпрокуратура не увидела признаков узурпации власти

Об этом говорится в пресс-релизе Генеральной прокуратуры по итогам рассмотрения запросов депутатов Серджиу Литвиненко и Вирджилиу Пысларюка. Уточняется также, что распоряжение об отказе в рассмотрении требования расследовать и привлечь к уголовной ответственности виновных было подписано лично Генеральным прокурором Александром Стояногло.

Генеральная прокуратура сообщила, что "распоряжением от 28 апреля 2021 года генеральный прокурор предписал отказать в регистрации этого обращения в Реестре учета преступлений, следовательно, в возбуждении уголовного дела на основании следующих соображений: с процессуальной точки зрения, обращение депутатов не соответствует требованиям к форме и содержанию акта извещения о преступлениях, предусмотренным УПК". "Также, с точки зрения материального права, из фактических обстоятельств, на которые ссылаются заявители, нет никаких объективных подозрений относительно совершения заявленных или иных преступлений", - отмечается в пресс-релизе Генеральной прокуратуре.

Ранее уже сообщалось, что 23 апреля депутаты возглавляемых Игорем Додоном и Иланом Шором партий утвердили в парламенте решение об отставке председателя КС Домники Маноле. Позже, эти же депутаты утвердили в должности судьи КС и привели к присяге Бориса Лупашку. 27 апреля утром, Лупашку написал Заявление об отказе быть судьей КС.

Примечательно, что действия правящей коалиции были расценены, как узурпация власти, и президентом Майей Санду, которая потребовала от Генпрокуратуры срочного вмешательства.

После срочного созыва заседания Высшего совета безопасности 23 апреля, Санду объявила, что "потребовала от Генеральной прокуратуры расследовать сегодняшние действия по признакам преступления узурпации государственной власти, а также действий участников этой нападки на законность".