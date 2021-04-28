Генпрокуратура оправдывает своего руководителя

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После того, как зам.генерального прокурора Руслан Попов был уличен в тайной встрече с незаконно назначенным членом Конституционного суда Борисом Лупашку, Генпрокуратура выступила в защиту своего чиновника.

Как сообщается в пресс-релизе ГП, факт встречи был подтвержден. В то же время, по версии Генеральной прокуратуры, встреча "давно знакомых людей" носила "случайный характер".


Генеральная прокуратура, в частности, отмечает, что:

  1. Эти двое людей знакомы много лет: они вместе работали в органах прокуратуры;
  2. Встреча Руслана Попова и Бориса Лупашку произошла 25 апреля 2021 года и была случайной, в общественном месте, на одной из столичных автозаправочных станций, где они общались за чашкой кофе;
  3. Ограничений на общение между ними не существовало, поскольку в то время Борис Лупашку не участвовал в каком-либо действии прокуратуры (ходатайство, уголовный процесс или уголовное дело);
  4. Запрос депутатов Литвиненко и Пысларюка, которым они требовали расследования предполагаемых актов узурпации государственной власти и уголовного преследования виновных было получено Генеральной прокуратурой в понедельник 26 апреля и определено его рассмотрение в приоритетном порядке.

В этой связи, прокуратура призвала политические силы, "участвующие в токсичных кампаниях по дискредитации прокуроров, ответственных за расследования", прекратить эти атаки, особенно с использованием специальных следственных мер, которые противоречат правовым рамкам и проводятся вне уголовного производства.


Ранее уже сообщалось, что имеющий сомнительную репутацию, один из руководителей Генпрокуратуры, Руслан Попов, встретился 25 апреля с Борисом Лупашку, сразу после его незаконного назначения на должность судьи Конституционного суда. Видеокадры со встречи Попова с Лупашку попала в распоряжение телеканала TV8.


Тайная встреча прокурора Руслана Попова с Борисом Лупашку может подтвердить ранее высказанные обвинения в контроле Игоря Додона над руководством Генеральной прокуратуры.


Лупашку был назначен судьей КС парламентским большинством Додона-Шора 23 апреля и даже был приведен к присяге. Тогда же, было принято постановление об отставке главы Конституционного суда Домники Маноле. Оппозиция обвинила правящую коалицию в узурпации власти. В течение нескольких, с различными тяжкими обвинениями в адрес коалиции выступили лидеры западных структур и стран, осудив действия властей Молдовы по ограничению независимости КС.


26 апреля Лупашку подал в парламент и Конституционный суд заявление об отказе от должности.

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