Германия подтвердила отказ США от санкций в отношении Северного потока – 2

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Об отказе США от санкций в отношении газопровода «Северный поток-2» сообщил глава МИД Германии Хайко Маас, назвав эти действия «дружественным актом».

Как сообщает Reuters, свое заявление в этой связи Хаас сделал на проведенной в среду пресс-конференции.


"Существует отказ президента (США – Ред.) в отношении компании Nord Stream 2 и ее генерального директора, который является гражданином Германии",- заявил он.


Министр иностранных дел ФРГ считает, что такие действия Вашингтона являются положительным знаком. По его мнению, такой шаг свидетельствует о намерениях США наладить отношения с Германией.


Газопровод «Северный поток -2» проложен по дну Балтийского моря и проходит через территории России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Оператором проекта является учрежденная «Газпромом» компания Nord Stream 2 AG, в финансировании также участвуют французская ENGIE, австрийская OMV, англо-голландская Royal Dutch Shell и немецкие Uniper и Wintershall. Проектная мощность двух ниток «Северного потока – 2» составит 55 млрд куб. м газа в год. Завершить проект изначально планировалось в конце 2020 года. По замыслу России, проект призван увеличить объем поставок российского газа в Европу и снизить зависимость от транзита через Украину.

Да!
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