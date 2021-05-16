Германские эксперты заявляют о необходимости повторной вакцинации

"Вирус не уйдет от нас. Поэтому нынешние прививки от коронавируса будут не последними, - заявил председатель комиссии Томас Мертенс в интервью изданиям медиагруппы Funke, цитируемый Deutsche Welle. - Надо быть готовыми к тому, что в будущем году, возможно, всем нам придется освежить прививку".

В свою очередь, эксперт Социал-демократической партии Германии по вопросам здравоохранения, бывший эпидемиолог Карл Лаутербах указал, что иммунная защита после прививки держится полгода. Так что некоторым жителям ФРГ придется проходить повторную вакцинацию уже осенью, отметил политик.

Ранее, о вероятности применения третьей дозы вакцины сообщала и компания Pfizer.

По мнению руководства компании, третью дозу вакцины надо будет вводить спустя 8-12 месяцев после второй, поскольку вакцина обеспечивает иммунитет не менее чем на полгода. Компания Pfizer/BioNTech планирует произвести в 2022 году 4 миллиарда вакцин.