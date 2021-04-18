Глава Демпартии Павел Филип причастен к выдаче поддельного паспорта офицеру ГРУ

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В деле отравителей Скрипалей внезапно появился "молдавский след". Один из подозреваемых офицеров ГРУ получил поддельный (не фальшивый) паспорт в Молдове.

Об этом сообщила Чешская полиция, объявив в розыск предполагаемых сотрудников Главного управления Генштаба Минобороны (бывшее ГРУ) Александра Петрова и Руслана Боширова. Их же британская разведка подозревает в причастности к отравлению российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.


Полиция сообщила, что в октябре 2014 года они были в Злинском крае Чехии. В регионе 16 октября 2014 года произошли взрывы складов с боеприпасами, в результате чего два человека погибли.


Впоследствии они въезжали с паспортами на имена гражданина Молдовы Николая Попы (18.07.1979) и гражданина Таджикистана Руслана Табарова (23.10.1975).


Примечательно, что полиция Чехии заявляет не о поддельных паспортах Молдовы и Таджикистана.


В этот период в Молдове ведомством, которое контролировало выдачу паспортов - Министерством информационных технологий и связи, руководил нынешний лидер Демпартии Павел Филип, который уже тогда был одним из приближенных олигарха Владимира Плахотнюка. Позже, он стал премьер-министром от партии Плахотнюка. Сейчас, Павел Филип является депутатом Демпартии.


Известно, что "Петров" и "Боширов" оказались сотрудниками подразделения №29155 Главного Управления Генштаба ВС России Александром Мишкиным и Анатолием Чепигой.

Да!
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