Глава Демпартии Павел Филип причастен к выдаче поддельного паспорта офицеру ГРУ

Об этом сообщила Чешская полиция, объявив в розыск предполагаемых сотрудников Главного управления Генштаба Минобороны (бывшее ГРУ) Александра Петрова и Руслана Боширова. Их же британская разведка подозревает в причастности к отравлению российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Полиция сообщила, что в октябре 2014 года они были в Злинском крае Чехии. В регионе 16 октября 2014 года произошли взрывы складов с боеприпасами, в результате чего два человека погибли.

Впоследствии они въезжали с паспортами на имена гражданина Молдовы Николая Попы (18.07.1979) и гражданина Таджикистана Руслана Табарова (23.10.1975).

Примечательно, что полиция Чехии заявляет не о поддельных паспортах Молдовы и Таджикистана.

В этот период в Молдове ведомством, которое контролировало выдачу паспортов - Министерством информационных технологий и связи, руководил нынешний лидер Демпартии Павел Филип, который уже тогда был одним из приближенных олигарха Владимира Плахотнюка. Позже, он стал премьер-министром от партии Плахотнюка. Сейчас, Павел Филип является депутатом Демпартии.

Известно, что "Петров" и "Боширов" оказались сотрудниками подразделения №29155 Главного Управления Генштаба ВС России Александром Мишкиным и Анатолием Чепигой.