Глава дочерней компании Газпрома оправдывает своего подельника по отмыванию денег через Приднестровье

Несмотря на то, что в Приднестровье создано отдельное предприятие ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье", которое реально контролирует всю газовую отрасль региона, весь транзит газа на Балканы, а также распределение полученного бесплатно от АО "Молдовагаз" газа, Чебан настаивает, что возглавляемая им дочерняя компания Газпрома якобы "не признает" действующее в Приднестровье предприятие.

Чебан сообщил депутатам, что якобы единственным контрагентом АО "Молдовагаз" в непризнанном регионе является его дочернее предприятие "Тираспольтрансгаз" SRL.

"У нас нет отношений с "Тираспольтрансгаз-Приднестровье". Мы даже не признаем существование этой компании. В марте 2005 года, указом г-на Смирнова у нас незаконно были отобраны все наши активы, активы "Тираспольтрансгаз". Фактически, эти активы, по Уставу и по собственности, являются активами "Молдовагаз", а "Тираспольтрансгаз" лишь управляет ими. Этим же указом г-на Смирнова и была создана компания "Тираспольтрансгаз-Приднестровье"", - заявил Вадим Чебан, признав, что "в отношениях с потребителями в Приднестровье, именно эта компания непосредственно управляет всеми контрактами по поставкам на уровне региона".

В то же время, Чебан признал, что директором дочерней компании АО "Молдовагаз", накопившей почти 7 миллиардов долларов долга, является "г-н Леонид Станков, который утвержден Административным советом главой "Тираспольтрансгаз".

Ранее агентство OMEGA уже сообщало, что находящееся в Приднестровье предприятие SRL "Тираспольтрансгаз", через которое молдо-российское АО "Молдовагаз" взяло на себя почти 7 миллиардов долларов долга за газ, получило молдавский идентификационный код (IDNO) лишь 15 мая 2020 года.

Более того, согласно имеющимся в распоряжении агентства регистрационным документам, руководителем приднестровского предприятия ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье", которое якобы не признается со стороны АО "Молдовагаз", с ноября 2017 года по настоящее время является тот самый Станков Леонид Петрович, о котором положительно отзывался Чебан на слушаниях в парламенте.

Примечательно, что Станков, наряду с Вадимом Чебаном фигурируют в официальном списке аффилированных лиц "Газпрома".

Более того, это предприятие даже зарегистрировано по тому же адресу, что и дочернее предприятие АО "Молдовагаз" - "Тираспольтрансгаз" SRL – г.Тирасполь, ул.Свердлова, 49.

Этот юридический адрес был зарегистрирован за предприятием еще в 2005 году, когда, как заявил Чебан, указом Игоря Смирнова у АО "Молдовагаз" были незаконно отобраны активы.

Ранее уже сообщалось, что во всех документах "Газпрома", в том числе и долговых претензиях к АО "Молдовагаз", ответчиком по долгам компании за поставленный российский газ является ООО "Тираспольтрансгаз", в котором формально числятся лишь директор (Станков Л.) и бухгалтер с печатью АО "Молдовагаз" для формализации постоянно нарастающего долга. В этой компании, 100% доли в уставном капитале принадлежит АО "Молдовагаз".